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Финалистка шоу «Гoлoc.Дети» из Крыма ответила на слухи о «минировании» вуза в Подмосковье
Общество
Финалистка шоу «Гoлoc.Дети» из Крыма ответила на слухи о «минировании» вуза в Подмосковье
Prt Scr youtube.com  /  The Voice Kids Russia/Голос Дети

Ряд изданий накануне распространил информацию, что финалистка проекта «Гoлoc.Дети» из Севастополя подозревается в том, что якобы сообщила о «минировании» вуза в Подмосковье, где она учится на первом курсе. Вероника Сыромля опровергла данные сообщения на своей личной странице, передает ФАН.

Говорилось, что письмо с угрозами пришло на почту Московского государственного института культуры с ее электронного адреса. Однако, как заявляет девушка, данный адрес электронной почты ей не принадлежит. Сейчас она находится на каникулах в родном городе и, узнав о подобных подозрениях, очень удивилась. Кроме того, по ее словам, ей стало очень обидно и страшно, что «в цифровой век любой может стать жертвой огульных обвинений».

«СМИ обвинили, что я якобы «заминировала» вуз. Вчера со мной связались из вуза и рассказали, что якобы от моего имени пришло письмо о минировании. Я рассказала, все что знала, это не мой адрес. Такой e-mail не принадлежит и никогда мне не принадлежал. Все мои друзья и коллеги знают реальный адрес электронной почты. Но в погоне за сенсацией некоторые СМИ не стали проверять этот факт», ― написала студентка на своей странице в соцсети.

По ее словам, она не думала, что ей придется столкнуться с такой грязью и выразила надежду, что правоохранительные органы найдут тех, кто это сделал. Также она обратилась к журналистам с просьбой «воздержаться от публикации фейков», так как это ранит ее маму.

Финалистка шоу «Голос. Дети» из Крыма ответила на слухи о «минировании» вуза в Подмосковье
пресс-служба первого канала / 1tv.ru

Многие жители Севастополя и Крыма поддержали девушку в комментариях, выразив ей поддержку в сложившейся ситуации. 

«Вероника, где ты и где «заминировала вуз»? Невероятная глупость. Уверена, все здравомыслящие люди понимают, что это чистой воды провокация. Держись, солнышко. Маме сил и здоровья. Любим тебя и твою семью», ― написала anna_somati.

«Слова поддержки ― это, конечно, хорошо и нужно. Но, еще бы не мешало @umvd_92 (полиции Севастополя) и @sevproc (Прокуратуре Севастополя) разобраться, найти виновных и заставить СМИ, разнесших клевету на девушку, минимум ― это извиниться, а лучше, помочь за такую «славу» иск в суд подать», ― указала пользователь с ником m.s.k._92.

«Очень легко стало человека оклеветать, а вот разобраться смогут не многие. У нас сейчас в стране мошенников больше, чем честного народа. И сайты и почты взломать, и от чужого имени что-то сделать ― элементарно. Этим очень хорошо пользуются, к сожалению. Верю, что девчонка не причем», ― написал Александр Чернышев.

Поддержали юную исполнительницу и представители властей города.

«Гагаринская Администрация города-героя Севастополя и депутатский корпус выражает полную поддержку Веронике Сыромля и отмечает ее большой вклад в развитие русской культуры и патриотического воспитания! Вероника, Севастополь тебя любит и уважает. Мы знаем тебя много лет. Ты на такое не способна. Выражаю тебе поддержку и верю, что настоящих злоумышленников найдут и призовут к Закону. Севастополь за тебя», ― заявил первый заместитель Главы местной администрации в городе-герое Севастополь Юрий Иванченко.

Ранее ФАН сообщал, что на прошлой неделе Крым и другие регионы России накрыла волна сообщении о «минировании» школ и университетов. Тогда из-за действий неизвестных были эвакуированы десятки тысяч детей и подняты по тревоге большая часть сил Росгвардии, полиции, скорых и пожарных.

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крым минирование севастополь
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