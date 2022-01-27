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Врач Лебедев рассказал об отличиях симптомов «Омикрона» от других штаммов коронавируса
Общество
Врач Лебедев рассказал об отличиях симптомов «Омикрона» от других штаммов коронавируса
Федеральное агентство новостей  / 

С каждым днем ситуация с распространением штамма «Омикрон» усугубляется и сегодня он является опасным как для детей, так и для взрослых. ФАН выяснил, какие есть отличия у «Омикрона» от других штаммов, и как в Крыму будут решать вопрос с защитой детей от новой мутации вируса. 

Как говорит руководитель группы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, на сегодня штамм «Омикрон» в России вытесняет все другие: по данным на 13 января его доля составляли 60% по стране, сегодня, нужно полагать, она уже больше.

«В последнее время задается много вопросов об одновременном инфицировании коронавирусом и вирусом гриппа. В этом году превышение эпидемических порогов по заболеваемости гриппом есть и в России и в Европе. Но, несмотря на определенную настороженность такого совместного пребывания двух возбудителей, одновременного заражения коронавирусом и гриппом не было официально зарегистрировано. Тем не менее такая вероятность возможна, особенно с распространением омикрон-штамма», ― говорит специалист.

Вакцинация позволит от такого сочетания заболеваний уйти. По словам Михаила Лебедева, «Омикрон» распространяется довольно быстро и, так как он является мутацией коронавируса, то стал более заразным, с чем связан взрывной рост заболеваемости. При этом есть некоторые отличия в симптомах «Омикрона» от других штаммов коронавируса: это проявление характерных признаков ОРВИ ― происходит поражение верхних дыхательных путей, нижние дыхательные пути (легкие) поражаются намного легче. При этом для «Омикрона» менее характерны потеря запахов и вкусов, температура тоже поднимается, но не так сильно как при других штаммах.

Врач рассказал об отличиях симптомов омикрона от других штаммов коронавируса
ФБА «Экономика сегодня» /

Главное отличие «Омикрона» от других штаммов ― то, что он не менее опасен для детей, чем для взрослых. Родителям стоит обратить внимание на жалобы ребенка если у него наблюдается усталость, головная боль или боль в горле, насморк, кашель ― практически типичные для «простуды» симптомы. 

До Крыма волна заражений «Омикроном» дойдет несколько позже, чем в центральную часть России. Крымские врачи подчеркивают, что сегодня для защиты детей родители могут дать согласие на вакцинацию и подрастающего поколения. Сейчас речь идет о прививках детям от 12 до 17. Первые дозы вакцины «Спутник М» уже доставлены в Крым и Севастополь, их уже начинают применять.

Все чаще на полуострове говорят о том, что вскоре при серьезном распространении вируса придется снова перевести на дистанционное обучение школьников и, возможно, студентов. Но официальных данных по этому поводу нет. Пока же известно, что на дистант из-за коронавируса уже перевели 200 классов крымских школ, еще 127 классов находятся на удаленном обучении из-за распространения ОРВИ. В целом это количество составляет 1,5% от всех учащихся в Крыму.

Отметим, что «Омикрон» уже выявлен в 71 регионе России, и как считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пандемия коронавирусной инфекции вряд ли завершится на омикрон-штамме

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