Жители Крыма высмеяли споры на Украине о принадлежности российского полуострова

Жители Крыма активно обсуждают в социальных сетях случай, который произошел на Украине. Так, в различных социальных сетях распространилось видео с участием депутата Изюмского городского совета (Харьковская область) от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Дениса Штеймана, где он вместе со своими коллегами обсуждал вопрос принадлежности российского Крыма.

Оппонент Штеймана задал уже традиционный провокационный вопрос на Украине, который состоит всего из двух слов: «Чей Крым?». На это украинский депутат ответил следующее: «Чей там флаг висит, того и Крым», намекая на принадлежность полуострова России. Ролик вызвал резонанс среди «сознательных» украинцев. У жителей Крыма на этот счет есть свое мнение, передает ФАН.

«Интересно, сколько еще на Украине будут себе и людям всякой ерундой голову забивать? Кто-нибудь вообще в курсе, с кем они там воюют? Судя по новостям оттуда, в основном война у них идет против здравого смысла, хорошо, что мы в ней не участвуем», — заявил Владимир Волков.

«Давайте уже переименуем планету Земля в «Украину», чтобы они наконец-то успокоились и перестали столько нервничать, все-таки это вредно для здоровья, да и спокойней так всем будет», — отметил с иронией Никита Степанов.

«Ребят, может, им кто-нибудь уже скажет, что у нас не только российские флаги везде, но и паспорта, да и рубли уже давно ходят, лет так восемь. Давайте скинемся и организуем всей Верховной раде экскурсию по Крыму, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда?» — предложил МаксиMax.

«Смех, да и только. Скоро дойдет до того, что украинских пограничников на границе с Крымом будут заставлять спрашивать у людей: «Чей Крым?». Вот это был бы контент, конечно», — добавил Сергей Матвеев.

При этом позже украинский депутат опубликовал видео с опровержением своего заявления, уточнив, что он всегда считал полуостров украинской территорией, а сейчас она якобы «оккупирована». При этом в пресс-службе Службы безопасности Украины Харьковской области заявили, что хоть Штейман и отказался от своих слов, однако там готовы отреагировать на это, если по этому поводу будет какое-либо обращение.

Ранее публицист Константин Кеворкян рассказал ФАН, почему Запад применяет двойные стандарты к Крыму и Украине. Также он объяснил, почему никто из международных правозащитных организаций не отреагировал должным образом на водную блокаду полуострова.