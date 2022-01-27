Естественный процесс: как морозы в Крыму могут сказаться на сельском хозяйстве

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал в комментарии ФАН, могла ли холодная погода в Крыму негативным или, наоборот, положительным образом сказаться на сельском хозяйстве республики. Также эксперт объяснил, насколько на полуострове распространены тепличные хозяйства.

В Крыму с начала года выпало много осадков в виде снега, а также установилась достаточно прохладная погода, из-за чего уже много дней на большей части территории республики лежит снежный покров. При этом синоптики говорят, что сейчас температурные показатели близки к средним за последние пять лет.

«В тех районах Крыма, где есть снежный покров и пониженная температура, что у нас сложилось в последние несколько недель, естественно, это очень благоприятные условия для многих почвопокровных культур. В данном случае это зерновые: озимая пшеница, озимый ячмень, озимый рапс, если его кто-то выращивает, многолетние кормовые травы, ягодники земляники и виноградники, которые были высажены осенью 2021 года — для них вся эта ситуация благоприятная. Тем более в отдельно взятых районах не наблюдается промерзание грунта, несмотря на то, что толщина снега достаточно большая и температура воздуха опускалась в отдельно взятых районах до -17 градусов по Цельсию. В принципе низкая температура, которая была у нас зарегистрирована на этой неделе для растений, которые я назвал, на них никак это не отразилось. Хотя в некоторых местах есть большая толщина снега, но это наоборот полностью снизило неблагоприятное воздействие низких температур», — заявил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По словам Дмитрия Потанина, в районах, где толщина снежного покрова была пять сантиметров в своем максимуме, необходимо обследовать территорию, чтобы узнать, насколько растения оказались поврежденными именно морозами, которые были на этой и прошлой неделе.

«Совершенно не соглашусь с тем, что в результате такой морозной погоды идет негативное влияние на сельскохозяйственные культуры. В первую очередь это связано с тем, что зимой накопленная влага используется территориями и растениями в течение всего последующего года — это запас на весь вегетационный период, что является нормальным и естественным процессом для нашего климата в Крыму и Севастополе. Также на сегодняшний день это касается и плодовых культур, кроме тех сортов или культур, которые оказались неморозостойкими с точки зрения тех температур, которые к нам пришли. То есть сорта некоторых субтропических культур могут быть повреждены, но критических повреждений для многочисленных плодовых насаждений на сегодняшний день нет», — отметил эксперт.

vk.com / Дмитрий Потанин

В предгорной зоне Крыма и на территориях, которые непосредственно прилегают к Черному и Азовскому морям, повреждений растений нет, поскольку там не было каких-то критических температур, способных в какой-то мере повредить виноградную лозу, добавил кандидат сельскохозяйственных наук.

«В степной части полуострова, если, например, виноградники были неукрывными, то у той группы сортов, которая имеет средиземноморское происхождение или Се­верной Африки, конечно, могут наблюдаться повреждения, но без реального снижения продуктивности самих насаждений — это нужно будет пока что корректировать только длиной обрезки», — отметил он.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Вместе с тем Потанин добавил, что в Крыму очень распространены тепличные хозяйства. Например, по площадям столовых виноградников в защищенном грунте полуостров, наверное, впереди всей России, потому что культура сверхранней столовой виноградной продукции в республике как раз идет именно с использованием защищенного грунта.

«Что касается овощных культур, то у нас есть достаточно крупные предприятия, например, в Симферопольском районе — это «Крымтеплица», есть еще отдельно взятые тепличные комплексы, которые производят продукцию в достаточно больших объемах. Также есть частники — у нас очень хорошо развито тепличное хозяйство даже на уровне приусадебных участков и фермерских хозяйств», — подчеркнул кандидат сельскохозяйственных наук.

По его словам, естественно, что в подавляющем большинстве они могут не отчитываться о своих объемах произведенной продукции, кроме как через налоговую систему. Однако все это имеет место быть, поэтому зеленая продукция на полуострове вся свежая и она может вывозиться за пределы Крыма, заключил Дмитрий Потанин.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму нашли способ, как спасти парки ЮБК от вырубки и застройки многоэтажками. Более подробно об этом рассказала Директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова ТА КФУ, кандидат биологических наук Анна Репецкая.