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Крым вспомнил годовщину блокады Ленинграда возложением цветов и акцией «Блокадный хлеб»

Общество
Крым вспомнил годовщину блокады Ленинграда возложением цветов и акцией «Блокадный хлеб»
Отдел информационной политики Администрации города Ялта  / 

В 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда в городах Крыма прошли памятные мероприятия, тематические лекции и возложение цветов к мемориальным памятникам.

Так, в Севастополе ветераны и члены организации «Жители блокадного Ленинграда» принесли цветы к мемориальной стеле, посвященной Ленинграду, на Аллее городов-героев.

«Мы уехали из Ленинграда, нас было четверо детей у мамы, и мы все остались живы. Я помню только детскую кроватку и бомбоубежище, где она стояла. В наш дом попали зажигательные бомбы, не было ни одного целого стекла», ― вспомнила глава общества «Жители блокадного Ленинграда» Алла Юрченко.

Крым вспомнил годовщину блокады Ленинграда возложением цветов и акцией «Блокадный хлеб»
Пресс-служба правительства Севастополя /

В Ялте у одной из школ города волонтеры раздавали горожанам и гостям города по 125 граммов хлеба ― именно столько в сутки было положено жителям блокадного хлеба. Также всем интересующимся они рассказывали о важных исторических фактах блокады Ленинграда. 

«Для меня этот день ― очень трогательная дата, грустная. Моя бабушка была ребенком, когда их семья вынуждена была пережить это время в Ленинграде. Она рассказывала, как пришлось обменять все вещи и одежду на хлеб, иногда есть очистки от овощей и искать что-то съедобное на кустах, деревьях. Самое сложное время было зимой, когда найти что-то в полях было невозможно», ― рассказала ФАН жительница Ялты Елена.

Акцию памяти провели и в Симферополе, где волонтеры так же предлагали людям немного хлеба и рассказывали об истории этого трагичного периода.

«Мы раздаем сегодня по 125 грамм хлеба. Именно такой была норма хлеба в городе, чтобы люди просто не умерли с голоду. Мы создали эту акцию чтобы люди понимали, чтили те периоды в истории, которые прошли не напрасно. Так как Великая Отечественная война давно закончилась но должна оставаться в нашей памяти и сердцах, чтобы мы не повторяли этих ошибок», ― сказала одна из волонтеров, принимающих участие в акции в Симферополе.

Крым вспомнил годовщину блокады Ленинграда возложением цветов и акцией «Блокадный хлеб»
пресс-служба администрации Симферополя /

Также памятные мероприятия приходили в учебных заведениях крымских городов, где школьниках рассказывали о тех сложных 872 днях жизни ленинградцев.

Ранее телеведущий, известный актер и шоумен Андрей Ургант рассказал ФАН, как его семья пострадала во время блокады Ленинграда. По словам артиста, его мама была в оккупации, а другие близкие родственники переживали фашистский террор в городе Даугавпилс в Латвии.

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блокада ленинграда крым севастополь ялта
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