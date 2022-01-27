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Бои без правил ПДД в Крыму: в Сети появилось видео драки водителя и пассажиров в авто
Происшествия
Бои без правил ПДД в Крыму: в Сети появилось видео драки водителя и пассажиров в авто
Pr Scr telegram.org  /  Крым №1

Водитель из Крыма записал интересное видео по дороге из Алушты в сторону Симферополя. На опубликованных кадрах в социальных сетях можно увидеть, как мужчины устроили драку прямо в салоне автомобиля, причем участие в ней принимали как пассажиры, так и сам водитель транспортного средства — в основном избивали мужчину, который один сидел на задних сидениях авто.

Как отмечают пользователи Сети, самое ужасное, что это происходило во время движения, из-за чего те подвергали опасности не только свои жизни, но и жизни других автомобилистов. В результате их необдуманных действий автомобиль вилял по дороге, в результате чего он практически влетел в отбойник, передает ФАН.

«Из-за таких индивидуумов у нас и происходят аварии на дорогах», — написал Василий Костин.

«Надеюсь, что это видео попадет в компетентные органы и они проведут профилактическую беседу с этим горе-водителем и его дружками, потому что никто из нас не должен ездить с такими неадекватами на одной дороге», — заявил Денис Кулишевич.

При этом крымчане написали много комментариев и в ироничной форме, найдя в этой ситуации и несколько комичных моментов.

«Больше похоже, что это снимали какой-нибудь очередной российский боевик, а это просто кадры оттуда», — считает Максим Иванов.

«Кажется, у нас только что появился новый вид боевых искусств — бои без правил ПДД», — указал Андрей Андреевич.

«Почему такое короткое видео, и кто в итоге победил?» — добавил Кирилл.

Дальнейшая судьба этого автомобиля, а также водителя и его пассажиров, неизвестна. Однако люди предположили, что раз не было в местных пабликах сообщений об аварии с участием «Жигулей» или сильно избитом мужчине, значит, все закончилось для них благополучно.

Ранее ФАН сообщал, что полиция ищет мошенников, похитивших у жительницы Севастополя 2 миллиона рублей. Злоумышленники в данном случае использовали относительно новую схему обмана доверчивых людей.

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