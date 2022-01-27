Депутат Трофимов рассказал о требовании Крыма взыскать с Украины ущерб от водной блокады

Симферополь, 27 января. Республика Крым потребует взыскать ущерб, нанесенный водной блокадой, с трех юридических лиц Украины, сообщил глава комитета по законодательству госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

По его словам, иски будут поданы в отношении конкретных министерств, ведомств и предприятий Украины. Трофимов также отметил, что их действия причинили материальный ущерб полуострову.

«Речь идет о трех юридических лицах, которые были ответственны за подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Иск будет предъявлен к государству Украина в лице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины и Управления Северо-Крымского канала», — добавил Трофимов.

Ранее Украина поставляла Крыму до 85% пресной воды через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с РФ подача воды в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.