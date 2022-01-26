Справедливости ждать не стоит: почему Запад применяет двойные стандарты к Крыму и Украине

Публицист Константин Кеворкян рассказал в комментарии ФАН, почему необходимо вести объемную работу, в том числе в юридическом поле, против врагов Крыма и России. Кроме того, он объяснил, из-за чего Запад и его институты до сих пор должным образом не отреагировали ни на полную блокаду полуострова, организованную Украиной, ни на нарушение прав человека в соседнем государстве.

Как сообщил вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс, до конца февраля в Арбитражный суд республики будет подан первый иск к Украине об ущербе от водной блокады Крыма, который оценивается в 1,45 трлн рублей. Всего иски к украинской стороне подадут семь ведомств республики — госкомитет по водному хозяйству, министерство сельского хозяйства, министерство экологии и природных ресурсов и другие.

«Мы можем сейчас провести необходимые процедуры в рамках Российской Федерации, чтобы затем выйти на международные суды и там начать эту работу. Ведь обязательно по этим вопросам надо работать в международном правовом поле или поле различных стран, которые формально могут поддерживать Украину, причем касается это не только водной блокады полуострова. Также это может касаться конкретных фейков о России в иностранных СМИ, клеветы на определенных людей, поскольку различные формы юридического состязания с максимальным резонансом для международной общественности и общественности конкретных стран обозначали бы позицию РФ по тем или иным вопросам», — сказал собеседник издания.

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По словам Константина Кеворкяна, эту работу надо освещать, использовать все возможности, чтобы о проблеме водоснабжения Крыма, защиты прав человека на Украине и «фейкометства» определенных западных СМИ узнавало как можно больше людей.

«Такую работу необходимо ставить на постоянную основу. Для этого нужно иметь полномочных юридических представителей, в первую очередь в странах Запада. Кроме того, надо иметь и не жалеть на это финансовые средства, поскольку юридические процессы стоят дорого. При этом, безусловно, эти процессы нельзя бросать без информационной поддержки, которая является основной составляющей в таком виде работы и в целом в пропагандисткой войне и контрпропагандистской борьбе, которую мы сейчас ведем с консолидированным Западом», — заявил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вместе с тем он прокомментировал нежелание коллективного Запада замечать очевидные вещи, например, полную блокаду Крыма со стороны Украины, когда полуостров лишился поставок воды, еды и электричества.

«Не стоит ожидать от Запада наших представлений о справедливости, поскольку двойные стандарты являются аксиомой в его работе и продолжением борьбы другими средствами. Конечно, они будут умалчивать о том, что им невыгодно, и наоборот раздувать то, что на данный момент выгодно для их конкретных задач, поставленных ведением психологической войны против России. И когда мы возмущаемся, мол, почему они не замечают нарушения прав человека на Украине или жесткую цензуру нынешнего режима, а также гибель людей в Донбассе, мы должны наши претензии не возносить, скажем так, к небесам, а оформлять в виде юридических претензий и бить в одну точку», — подчеркнул публицист.

Константин Кеворкян отметил, что это поможет разоблачить западные СМИ, правозащитные организации и правительства в глазах их собственного населения, а также в глазах всей остальной мировой общественности. По его словам, так называемые пустые вздохи в информационной войне ни к чему — надо действовать, причем активно и планомерно, используя накопленный арсенал различных средств, заключил он.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что названа основная задача «минирований» в Крыму. Эксперты считают, что это была работа вполне конкретных военных подразделений, которые находятся за границей.