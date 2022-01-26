В Крыму нашли способ, как спасти парки ЮБК от вырубки и застройки многоэтажками



Директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова ТА КФУ, кандидат биологических наук Анна Репецкая рассказала об острой проблеме, существующей в Крыму, связанной с исчезновением некоторых парков в результате вырубки и строительстве многоэтажек.

Как говорит Репецкая, сегодня активисты и специалисты постоянно поднимают вопрос сохранения парков, так как крымчане очень озабочены тем, что происходит на Южном берегу Крыма ― а именно застройка, а также препятствование доступу граждан на территорию парков и к морю.

«Я и мои коллеги очень озабочены этой ситуацией, потому что южнобережные парки — это жемчужина, это достояние Крыма, без которого он очень потеряет как рекреационный центр Российской Федерации. То, что создавалось со времен воссоединения Крыма с Россией еще в XVIII веке на протяжении двух столетий, то, что пережило Гражданскую и Великую Отечественную войны, может быть сейчас утрачено. Это происходит постепенно: то там изменили какой-то документ, то здесь какое-нибудь положение, тут оказалось, что можно построить какое-то здание и вместо трех этажей — семь. Это приводит к тому, что наблюдается в Приморском парке Ялты, где был парк, а теперь это, по сути, территория озеленения между многоэтажками», ― констатирует специалист.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

По ее мнению, если все продолжит происходить подобным образом, то так случится с другими парками Крыма, которые, словно ожерелье, опоясывают берег Крыма. Так как 2022-й объявлен годом сохранения культурного наследия народов России, а крымские парки ― это не что иное, как наследие народов России, и прежде всего историческое наследие, которое нам осталось от предшественников, то, по мнению Анны Репецкой, мы не имеем права его утратить.

«По инициативе общественников был начат проект, который поддержала администрация Ялты, — «Исторический культурный ландшафт Южного берега Крыма как основа социально-экономического развития». Сегодня зачастую то, что называется развитием, является застройкой и уничтожением, а развитие Южного берега зиждется прежде всего на сохранении того природно-культурного ландшафта, который сформировался за два столетия», — рассказывает Анна Репецкая.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

За полтора месяца работы специалисты обследовали западные части Ялты от Фороса до Понизовки: задача ― выявить исторические парки, которые обладают признаками культурного наследия, и после сделать так, чтобы парки получили статус, который позволит взять их под охрану и не допустить исчезновения.

«Поскольку территория большая, пока мы сделали где-то пятую часть работы по мониторингу. Мы не дошли еще до Кацивели, Симеиза, я уже не говорю про основную территорию Ялты. Мы подготовили паспорта шести объектов, некоторые из них не имеют вообще никакого статуса. Например, есть чудесное сохранившееся имение Чаир-Лар в Форосе — очень редкий пример, когда дом в чудесном состоянии и парковая территория есть, но там нет никакого охранного статуса, и мы можем это утратить. Территория парка Кучук-Кой, которая сейчас продана или передана в частные руки, не имеет никакого охранного статуса», ― подчеркнула Анна Репецкая в радиоэфире «Спутник в Крыму».

Самое сложное в данной ситуации ― то, что нет четкой прописанной перспективы на будущее, так как сегодняшний мэр может поддерживать данный проект, а, допустим, новый решит делать что-то по-другому. Но, как считает эксперт, это масштабный проект, который заслуживает внимания на федеральном уровне.

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