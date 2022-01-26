В Ялте снова вспыхнул пожар в жилом доме: появилось видео



Вечером 26 января начался пожар в жилом доме в Ялте на улице Нахимова. Пока неясно, частный это дом или многоквартирный. Сейчас, как сообщают очевидцы, пожарная машина не может подъехать к дому из-за того, что и так узкая улица запаркована легковыми авто, поэтому в соцсетях горожане призывают всех жителей соседних домов срочно убрать свои машины. Спасатели всеми силами пытаются добраться до места возгорания.

«На Кирова стоит пожарная машина, проезд только для легковой. Пока ехала пожарка, просто дым был, сейчас уже пылает изрядно… У кого там припаркованы машины возле четвертой школы, уберите срочно», — пишут ялтинцы в чате AMS Yalta.

Более подробной информации пока нет. Спасатели уже работают на месте пожара. Отметим, что в городе за последний месяц уже несколько раз столкнулись с серьезными пожарами в жилых домах. Некоторые даже пострадали дважды.