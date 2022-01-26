Эксперт объяснил, когда стоит ожидать стабилизации цен на автомобильном рынке

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал в комментарии ФАН, почему произошло повышение цен как на новые автомобили, так и с пробегом. Вместе с тем он сообщил, когда производители обещают некую стабилизацию сложившейся ситуации.

Как заявили специалисты автомобильного сайта «Дром», порядка 22% опрошенных граждан планируют покупать машину в этом году, из которых 17% — подержанные автомобили, 5% — новые. При этом, например, в Крыму этот показатель несколько выше — 34% намерены купить машину, но 27% из них будут искать свое счастье на рынке автомобилей с пробегом, а 7% — без пробега.

Остальные же либо не планируют покупать авто в этом году, либо отказались от этой идеи из-за слишком высоких цен. Всего в опросе приняли участие 16 тысяч автолюбителей из 83 регионов Российской Федерации.

«На самом деле проблема началась два года назад. Во-первых, если говорить о российском рынке, то у нас достаточно сильно вырос курс валют в марте 2020 года и, соответственно, начали расти цены на автомобили. После этого были локдаун из-за коронавируса и прекращение продаж. Затем потенциальные владельцы автомобилей решили «обогнать» рост цен, поэтому они пошли покупать машины. Из-за локдауна почему-то во всем мире были остановки производств автомобилей, компонентов для них. При этом еще из-за высокого спроса на бытовую технику, где тоже используются компьютеры, образовался дефицит электронных компонентов и для автомобилей. Этот дефицит был глобальный, соответственно, он коснулся и российского рынка. То есть цены на авто выросли и продолжали расти, что подстегивало спрос, при этом был и дефицит, что спровоцировало еще больший спрос и рост цен. Вот этот механизм, который тогда закрутился, продолжает действовать до сих пор», — заявил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей /

По словам Сергея Удалова, сейчас так же не хватает автомобилей и заказы на них идут далеко наперед, при этом потенциальные покупатели понимают, что цены продолжат расти и дальше, поэтому они готовы переплачивать за автомобили в наличии или с коротким сроком поставок.

«Что касается ситуации автомобилей с пробегом, то она является неким отражением истории рынка с новыми автомобилями. То есть, когда начали расти цены на новые авто, появился дефицит, тогда часть из потенциальных покупателей новых автомобилей пошли на рынок авто с пробегом. Соответственно, автомобили с возрастом до семи лет, а это еще и дилерский сегмент, на них тоже образовался дефицит и пошел рост цен, причем зачастую даже еще и более быстрый, чем на автомобили без пробега. Дефицит на вторичном рынке произошел из-за того, что собственных автомобилей у людей мало, потому что и три, и семь лет назад рынок был не очень высокий, соответственно, на рынок их выходит тоже немного. При этом часть владельцев автомобилей решили их просто не менять, а другая часть из-за роста цен хочет их дороже продать, а покупатели дешевле купить. И вот из-за этих так называемых ножниц сейчас, когда хорошие машины только появляются, то они продаются практически по предложенным ценам», — сказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат».

Федеральное агентство новостей / Кирилл Чулков

Эксперт подчеркнул, что это касается не только российского автомобильного рынка, а практических всех рынков. Он считает, что вся эта история может потенциально завершиться, когда будут запущены новые производства микрочипов, но там очень долгий цикл запуска.

«Пока производители говорят, что это увеличение поставок может произойти к концу 2022 года. До этого времени цены, может быть, не так быстро будут расти, как в 2021 году, но все равно это продолжится. На самом деле они обещали это все и к концу 2021 года сделать, но пока ситуация, как мы видим, не нормализовалась. Что касается роста цен за последний год, если сравнивать с 2020 годом, то по новым автомобилям рекомендованные розничные цены выросли 20–25%. На самом деле дилерские цены, то есть фактически розничные, выросли еще больше, если брать по разным моделям. По автомобилям с пробегом, если так же смотреть 2021 год к 2020, то там рост цен есть и до 30%, в зависимости от возраста автомобилей. Все это примерно, поскольку все машины разного возраста и класса, поэтому они подорожали на разные суммы. Если говорить в целом о рынке автомобилей с пробегом, то его повышение цен коснулось в меньшей степени — больше 10%, потому что там около половины авто старше десяти лет», — заявил Сергей Удалов.

Эксперт отметил, что пока по декабрю и январю видно, что рост цен уменьшился, то есть динамика не такая высокая. Это связано с тем, что сейчас в целом экономическое состояние не очень хорошее, поставок автомобилей мало, поэтому вероятно, что в этом году рост цен будет несколько ниже, но все будет зависеть от поставок.

И еще один момент, продолжил Удалов, цены на автомобили выросли на достаточно высокий уровень, при этом дилеры их повышают еще больше из-за дефицита, поэтому часть покупателей уже отказывается от покупки авто. То есть сейчас, по сути, невозможен дальнейший рост стоимости из-за того, что падает спрос по причине слишком высоких цен, заключил эксперт.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что жители Крыма вложили порядка 6 млрд рублей в инвестирование. Более подробно об этом рассказали эксперты отделения по РК Банка России.