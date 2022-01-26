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В Крыму 101-летний ветеран ВОВ добился через прокуратуру выделения новой квартиры
Общество
В Крыму 101-летний ветеран ВОВ добился через прокуратуру выделения новой квартиры
t.me  /  Официальный канал Главы администрации г. Керчи

Ветеран Великой Отечественной войны, 101-летняя жительница Керчи Нина Ковалева спустя семь лет наконец дождалась переселения из аварийного дома, где не было водопровода и удобств, а отопление было только в одной комнате благодаря установленному там газовому конвектору. Причем кухня была оборудована в прохожей.

Долгие 80 лет женщина жила в доме, который построила собственноручно из того, что было на тот момент. В 2016 году его признали аварийным, однако переехать она никуда не могла.

В администрации помочь старушке не спешили, хотя в ее аварийном доме повсюду были трещины и осыпалась штукатурка. Несмотря на то, что женщина прошла ВОВ, во время Сталинградской битвы работала на одном из кораблей Волжской военной флотилии, а также была в рядах красноармейцев, в администрации города она числилась как труженик тыла, поэтому якобы права на льготное получение жилья не имела, рассказывала дочь ветерана.

Поэтому женщина обратилась в Следственный комитет, чтобы там разобрались, имеет ли ее мама право на получение жилья. По данному факту возбудили уголовное дело. Позже к решению вопроса подключилась прокуратура. Как оказалось, после признания жилья ветерана непригодным, женщина была поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако орган местного самоуправления жилье ей так и не предоставил.

«В этой связи прокурор обратился в суд с иском о признании бездействие местной администрации незаконным и возложении обязанности предоставить пожилой женщине жилье, пригодное для проживания», ― сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

И вот на днях женщине наконец вручили ключи от новой квартиры площадью 28 метров в жилом доме, куда ранее уже заселились люди из других аварийных домов. Осталось лишь перевезти мебель и бытовую технику и уже начинать обживаться. Сегодня же в Керчи еще пятерым детям-сиротам вручили ключи от новых квартир. Благоустроенные квартиры уже ждут новоселов. Оформление необходимой документации завершено.

Ранее ФАН рассказывал, что Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который опубликовал коллаж с порнографическими материалами и фотографией ветерана Великой Отечественной войны в военном обмундировании.

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крым ветеран вов жилье ветеранам
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