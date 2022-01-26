Жители Крыма пытаются узнать правду о гибели собаки в центре Симферополя

Жители Крыма активно обсуждают в социальных сетях инцидент, который недавно произошел в центре Симферополя. Как сообщил местный житель Сергей Баграмов, ночью 22 января возле центральной елки крымской столицы погибла его собака по кличке Кира, предположительно, из-за сильного удара током.

По его словам, во время прогулки собака неожиданно взвизгнула, после чего она коснулась земли телом, и у нее начались конвульсии. Хозяин собаки и все прохожие были растеряны, поскольку никто не понимал, что происходит, передает ФАН.

«Я и люди вокруг растерялись, и никто не понял, что это был удар током. Я пытался с одной прохожей женщиной делать искусственное дыхание своей собаке. Я двумя руками коснулся собаки, и меня тоже ударило током. Потом Киру в охапку — и в машину. Через шесть-семь минут был на Киевской, 94, но реанимация в ветлечебнице не помогла. Кира не дожила один час до своего двухлетия», — заявил мужчина.

vk.com / Сергей Баграмов

После этого территория была огорожена, а на место вызвали сотрудников правопорядка и специалиста по электрике. Сергей Баграмов добавил, что приехавшие на место сотрудники полиции ему сообщили, что якобы на этом же месте недавно одна собака уже «взвизгивала». При этом во время обследования территории электрик сообщил, что, возможно, ток «разлился» от соседнего уличного фонаря.

«Я сегодня там был, именно на том месте, и мне показалось, что через мокрые кроссовки и носки я почувствовал снова ток», — отметил Баграмов.

В свою очередь в администрации Симферополя заявили, что по данному факту была проведена проверка — специалисты провели полное обследовании территории, однако не выявили утечек электротока на дорожное полотно.

vpes.ru /

При этом пользователи Сети отмечают, что их животные и раньше страдали на этом же месте, причем об этой проблеме хозяева уже сообщали в нужные инстанции, но, по всей видимости, она так и не была решена. В связи с этим люди требуют провести более тщательную проверку данной ситуации, из-за которой погибла собака, — крымчане боятся, что в следующий раз там может погибнуть не животное, а маленький ребенок, поскольку дети постоянно падают и касаются земли голыми руками.

«Так я же в декабре звонила и предупреждала! 12 декабря 2021 года мою собаку там же ударило током! Сказали, что разберутся!» — написала пользовательница с ником richard_02.01.2020.

«Мою собаку тоже ударило током на этом же месте пару недель назад, причем два раза подряд. Закричала и на второй раз упала. Это было ужасно. Сочувствую владельцу собаки! Ужасная ситуация», — прокомментировала p.bananakhama, указав, что животное осталось живым.

«Вероятнее всего, там происходит утечка тока через поврежденную изоляцию провода напряжением 220 вольт, питающего освещение. В сухую погоду ничего не будет, человек с сухими ногами тоже не заметит, а вот в дождь могут быть жертвы уже среди людей, на грунте возникнет шаговое напряжение — именно оно и убило собаку, лапы которой, в отличие от ног людей, не защищены диэлектрическим слоем подошвы обуви. Я бы очень не советовал подходить к этому месту во время мокрой погоды», — написал Иван Никифоров.

Он также призвал ответственных лиц срочно предпринять меры по поиску и замене поврежденного участка кабеля, пока нет других жертв, кроме собаки.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что жители Крыма помогли дальнобойщику, который больше месяца прожил в сломанной машине. Благодаря этому мужчина наконец-то сможет уехать в свой родной город.