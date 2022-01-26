

В Севастополе проект «Верь в себя» реализуется уже несколько лет. Создать с нуля спортивную секцию такого необычного вида спорта, как скалолазание, или параклаймбинг, да еще и не для обычных детей, а ребят с ограниченными возможностями и инвалидностью ― дело рискованное. О том, как появился проект и как он начал помогать деткам с ДЦП, в комментарии ФАН рассказала руководитель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

По ее словам, очень часто в организацию обращались родители с просьбой помочь собрать средства на реабилитацию для их ребенка.

«К сожалению, возможности поддерживать дорогостоящие и постоянные реабилитации по 150–200 тысяч у нас нет, так как детей много, и собрать для всех не получится. Идея создания появилась примерно три года назад. На пороге офиса появился замечательный Михаил Сапаров со своей супругой и сказал, что он — тренер по скалолазанию. Сначала было удивление ― тренер без руки, еще и по скалолазанию. Но он уверенно сказал, что хочет учить детей, заниматься с ними скалолазанием, потому что видел и знает, что это может помочь детям», — говорит Ольга Голубева.

Он тогда пояснил, что посещает международные соревнования, и видел там, что те, кто ранее почти не ходил, занимаясь скалолазанием, начинают ходить. Речь идет о людях с ДЦП. Мужчина привел в пример итальянского спортсмена, который в один год приезжал на инвалидной коляске, а спустя пять лет пришел на соревнования на своих ногах.

«Вы знаете, наше общество еще не достигло того уровня благотворительности, когда мы можем найти спонсоров на постоянной основе, ведь это нужно специальное помещение, проведение систематических занятий и выплаты зарплаты. Поэтому мы подготовили проект, получили поддержку из Фонда президентских грантов. Сапаров буквально с нуля в пустом зале сам с несколькими помощниками смоделировал и построил скалодром. Начали набирать первые группы детей. С Сапаровыми я вижу, что именно спорт дает постоянную реабилитацию и возможность поставить ребенка на ноги. Причем в группах у нас занимаются детки как с ДЦП, так и без. Это лучший способ воспитать детей толерантными», — рассказывает руководитель организации «Севастопольские мамы».

По ее словам, у них не стояло задачи поставить на ноги всех детей, которые нуждаются в этом. Но пример мальчика Луки с тяжелой формой ДЦП вселяет сильную надежду: худенький ребенок практически передвигался на четвереньках, у него были проблемы со ступнями, в них не было устойчивости, был слабый мышечный корсет. Тренер начал с ним заниматься, работать.

«Успех Луки объясняется тем, что его родители — очень мотивированные, заинтересованные в достижении результатов. Они занимаются вместе с ним. В этом деле очень важна поддержка родителей — некоторые сами боятся этого вида спорта и не ведут сюда детей, кто-то, живя рядом, даже не в курсе, что есть такие занятия, помогающие детям. Недавно я пришла в зал на занятия и Луку не узнала: у него мышечный корсет укрепился, как у атлета стал, он стал сам ходить без поддержки. Мы поняли, что все не зря», ― вспоминает Елена Голубева.

Конечно, не всегда удается получить грантовую поддержку, и тогда приходится решать вопрос своими силами: был момент, когда без финансирования организация функционировала более полугода. Нынешний проект имеет срок до конца июля и, конечно, будет подана новая заявка на поддержку проекта.

Кстати, подобные занятия по скалолазанию будут полезны и для детей с синдромом Дауна, так как у них есть способности к этому виду спорта, и помогут поддержать здоровье, так как этот синдром часто приводит к набору лишнего веса.

Сам двукратный чемпион мира Михаил Сапаров развивает адаптивное скалолазание в России уже десять лет, и, по его словам, именно чемпионат в Италии в 2011 году стал для него определяющим на дальнейшие годы.

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