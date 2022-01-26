Глава крымской Общественной палаты объяснил необходимость модернизации конституции Крыма

Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов сообщил на заседании президиума парламента, что в конституцию Республики Крым внесут ряд поправок, ключевые из которых: исключение ограничения по замещению должности главы Крыма одним лицом более двух сроков подряд, кандидаты на должность главы республики не должны иметь гражданства иностранного государства, дополнятся положения об участии органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления и другое.

Председатель крымской Общественной палаты Александр Форманчук в комментарии ФАН объяснил необходимость внесения поправок в конституцию Республики Крым. По его словам, данные поправки нельзя назвать какими-то масштабными преобразованиями политической системы в Крыму, более того, они практически не нужны, поскольку сама система уже устоялась.

«Единственное, что там некоторые конституционные нормы могут поменять, в частности Владимир Константинов считает, что депутатов Госсовета должно больше избираться на мажоритарной основе, чтобы повысить их ответственность перед избирателями. Все это потребует еще определенной дискуссии. Я считаю, что зависимость депутатов от избирателей должна быть более открытой и более персональной, поэтому в этом есть то разумное, что можно принять. При этом надо иметь в виду, что наша конституция была принята сразу в момент возращения Крыма и Севастополя в состав России, когда все события были, скажем так, разогреты Крымской весной. Конечно, за прошедшие восемь лет, безусловно, накопились определенные моменты, которые требуют изменения или уточнения», — сказал собеседник издания.

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Вместе с тем он добавил, что Крым всегда является территорией острых внешних вызовов, поскольку нынешняя Украина сегодня является русофобским государством, а коллективный Запад с 2014 года все время пытается разыграть тему воссоединения Крымского полуострова с Россией на мировой арене.

В связи с этим, продолжил Александр Форманчук, Крым обязан четко реагировать на все вызовы — как внутренние, так и внешние, в том числе на конституционном уровне, и если есть необходимость, то вносить определенные корректировки. Поэтому некая модернизация крымской конституции является объективным и неизбежным событием, заключил он.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что жители Крыма помогли дальнобойщику, который больше месяца прожил в сломанной машине. Для этого люди организовали подвоз не только вещей и продуктов, но и сбор денежных средств — необходимую сумму в 300 тысяч рублей удалось собрать менее чем за сутки.