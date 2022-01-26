Крымский блогер показал с высоты птичьего полета средневековый город-крепость Чуфут-Кале

Крымский блогер Александр Талызин опубликовал на своем YouTube-канале видео, снятое в Крыму над средневековым городом-крепостью Чуфут-Кале, который является одной из главных точек притяжения туристов, приезжающих в Крым и интересующихся его историей.

Чуфут-Кале находится недалеко от Бахчисарая. Единственный пеший путь туда весьма несложный, поэтому подняться на плато сможет каждый и оттуда увидеть открывающиеся невероятные виды.

Согласно историческим данным, в V–VI веках здесь появился византийский город, позже, спустя несколько веков, он был то центром небольшого княжества, находившегося в вассальной зависимости от правителей Крымского юрта Золотой Орды, то столицей Крымского улуса (Золотой Орды) и самой мощной ее крепостью.

Название Чуфут-Кале (Еврейская крепость) появилось в XVII веке и, скорее всего, связано как раз с тем, что с XIV века в городе было разрешено селиться караимам, и спустя непродолжительное время они представляли уже большую часть населения этого места. По мнению многих историков и самих караимов, их корни происходят от евреев. Уже к середине XIX века город почти полностью опустел, а через несколько десятков лет там осталась лишь семья смотрителя.

На пути к Чуфут-Кале находится Свято-Успенский мужской пещерный монастырь, который является известным местом среди паломников. Здесь на прилегающей территории находится кладбище воинов, погибших в годы Крымской войны (1853–1856 годов). С 2015 года комплекс Успенского пещерного монастыря является объектом культурного наследия федерального значения.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

«Как красиво! Все показывают скалы с пещерами (общий вид). А с высоты — интересно очень! Спасибо», — написала в комментарии под видео пользователь Nika. «Видео получилось просто шикарным. Спасибо!» — поблагодарил Vlad Mark.

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