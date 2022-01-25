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Крымчане собрали почти 350 тысяч рублей для дальнобойщика, который месяц жил в фуре

Общество
Крымчане собрали почти 350 тысяч рублей для дальнобойщика, который месяц жил в фуре
pixabay.com  /  Evgeny

Симферополь, 25 января. Жителям Крыма понадобилось менее суток, чтобы собрать почти 350 тысяч рублей и помочь дальнобойщику, который месяц жил в сломанной фуре.

Мужчина по имени Александр в конце декабря 2021 года привез груз из Курска в Севастополь, после чего собрался возвращаться обратно. Однако в Симферополе, на пересечении улиц Калинина и Павленко, у машины сломался двигатель.

Специалисты оценили ремонт в 300 тысяч рублей, которых у мужчины просто не было. Вариант бросить фуру даже не рассматривался, поэтому водитель остался жить в ней: согревался как мог, и там же встретил Новый год.

Неравнодушные люди, заметившие машину, помогли Александру, чем смогли — продуктами, деньгами и теплой одеждой. Затем в одном из сообществ в социальных сетях объявили сбор денег на ремонт.

Нужную сумму крымчане собрали меньше, чем за 24 часа, а в итоге вышло 338 тысяч рублей. По словам водителя, если что-то останется после ремонта, то он отправит эти деньги на благотворительность.

Жители Крыма ранее начали сбор средств, чтобы помочь местному волонтеру-инвалиду. Снимки и призыв помочь разместили неравнодушные местные жители, которые знают, как много мужчина сделал для нуждающихся.

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