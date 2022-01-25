Жители Крыма помогли дальнобойщику, который больше месяца прожил в сломанной машине

Крымские водители смогли за очень короткий срок собрать почти 350 тысяч рублей, чтобы помочь Александру Коноплянникову — дальнобойщику из Курска. Теперь мужчина сможет отремонтировать свою фуру и уехать домой, ФАН узнавал подробности.

Изначально в местных группах в соцсетях появилась информация, что на одном из перекрестков Симферополя подозрительно долго стоит фура, после чего люди решили выяснить у водителя, что произошло. Оказалось, Александр Коноплянников вызвался помочь знакомым с переездом в Севастополь, но уже на полуострове произошла беда — сломался мотор, ремонт которого местные мастера оценили в 300 тысяч рублей.

«Александр уже больше месяца живет в машине, пытается починить авто своими силами и найти работу, чтобы заработать на еду и ремонт. Человек скромный, сам помощи не просит, поэтому к каждому из вас обращаемся мы. Давайте все вместе поможем, кто чем может! Возможно, у кого-то есть вариант работы? Возможно, кто-то может помочь с запчастями и ремонтом? Огромное спасибо ребятам, которые уже привезли продукты и медикаменты и свозили к себе домой, чтобы принять душ! Вместе мы сила», — говорилось в распространенном по соцсетям сообщении от «AMS Симферополь».

Один из членов группы Ленур Куртсеитов сообщил, что очень много людей откликнулись вскоре после сообщения о необходимости помочь водителю. Сам он водителя знает лично и говорит, что мужчина был просто в шоке от того, сколько людей откликнулось и помогают ему. Также в местных соцсетях он поделился с комментаторами видео о том, что происходило в чате «AMS Симферополь» и сколько людей оперативно скидывали деньги на помощь.

К сожалению, собранная сумма из родного города Коноплянникова оказалась ничтожно мала, поэтому дополнительно был открыт сбор средств в Крыму. После этого, меньше чем за сутки, была собрана сумма в размере 338 тысяч рублей, также мужчине предложили подработку на СТО, где он сможет работать в тепле и пользоваться необходимым инструментом для ремонта двигателя.

«Огромное спасибо всем, кто откликнулся помочь Александру из Курска! Человек в шоке, он не может поверить, что такое вообще бывает и происходит сейчас с ним! С декабря он замерзал в машине в полном одиночестве и растерянности... Но сейчас у него есть огромнейшая поддержка и полная уверенность в том, что все будет хорошо! В Крыму самые отзывчивые и добрые люди. <…> Александр, владелец фуры, признался, что о такой помощи он даже не мечтал и не верил, что такое возможно! Все собранные средства пойдут на ремонт, тратить на личные нужды эти деньги Александр не планирует. Все отчеты о покупке запчастей, расходников и другое будут опубликованы. Если останутся лишние деньги, он планирует потратить их на благотворительность», — говорится в последних сообщениях группы «AMS DRIVER — канал водителя из Крыма», а также указывается, что сбор средств остановлен.

Кроме того, после публикации информации мужчине постоянно звонят люди, чтобы узнать, как у него дела и нужна ли какая-то помощь, также ему привезли много еды и всего необходимого.

«Я сломался, и такой отзывчивости, помощи я еще ни разу не встречал. За это вам огромное спасибо и низкий поклон. Таких отзывчивых людей, как в Крыму, я думаю, вы по всей России не найдете», — отметил Александр Коноплянников.

Вместе с тем пользователи Сети пишут, что сегодня очень многие обманывают, прикрываясь какой-то проблемой или даже горем в семье. Поэтому не все люди хотят помогать тем, кто действительно оказался в сложной жизненной ситуации, полагая, что их ждет обман. В группах некоторые сообщали, что после публикации истории дальнобойщика им в личные сообщения писали разные люди с данными непонятных карт, на которые якобы нужно скинуть средства для помощи.

Но благодаря тому, что неравнодушные люди смогли доказать, что проблема реальная, а не выдуманная, мужчина смог собрать даже больше необходимой суммы меньше чем за сутки. После сообщений о том, что мужчине удалось помочь, многие крымчане поблагодарили друг друга и появились даже предложения создать некий фонд для водителей, пострадавших в разных ситуациях.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымчане начали сбор средств, чтобы помочь местному волонтеру-инвалиду, поскольку его дом находится в полуразрушенном состоянии.