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Правоохранители пришли с проверкой в спортивную школу в Керчи
Общество
Правоохранители пришли с проверкой в спортивную школу в Керчи
pixabay.com  / 

Днем 25 января в здание керченской спортивной школы «Детско-юношеский клуб физической подготовки» наведались правоохранители — специалисты ОБЭП (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции) и ФСБ. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах. Сейчас там проводятся плановые проверочные мероприятия.

Информацию о проведении проверки документов местным СМИ подтвердил замглавы администрации Керчи Олег Шевченко. О том, какие именно проверяются документы, пока неизвестно.

Ранее ФАН сообщал, что ФСБ при поддержке Росгвардии пресекла деятельность подпольного казино на востоке Крыма. Как оказалось, «заведение» функционировало в Керчи.

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