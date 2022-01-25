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Стоимость жилья в Севастополе выросла уже до 150 тысяч за квадратный метр
Экономика
Стоимость жилья в Севастополе выросла уже до 150 тысяч за квадратный метр
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

Директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов объяснил, какие плюсы городу-герою дает прекращение ФЦП развития Крымского полуострова и его переформатирование в государственную программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

По словам Гапицонова, в данном случае город получил только плюсы, так как программа по указу президента продлена до 2030 года, соответственно, будет увеличено финансирование. Это позволит дополнить программу объектами социальной инфраструктуры для развития города. Благодаря переформатированию программы у Севастополя есть возможность решать амбициозные задачи по развитию в более долгосрочной перспективе.

«Недавно мы на градостроительном совете утвердили ряд территорий, которые предполагаются под жилищное строительство. Город планирует увеличить количество жителей на 100 тысяч человек, соответственно, новая инфраструктура необходима для создания условий комфортной жизни тех людей, которые заселятся в новые дома», ― говорит Илларион Гапицонов.

Стоимость жилья в Севастополе выросла уже до 150 тысяч за квадратный метр
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Сегодня большинство севастопольцев высказывают мнение, что в городе не хватает социального жилья, а также существует проблема доступности жилья для молодых семей ― зачастую цены на недвижимость просто неподъемные для местных жителей с местной зарплатой.

Как поясняет директор департамента капитального строительства, в Севастополе рост цен идет семимильными шагами. Если в 2019 году квадратный метр стоил 75 тысяч рублей, то уже в конце 2021 года цена составляла почти 100 тысяч рублей (официально утвержденная цена).

«Сейчас опять будет индексация. Реально же на рынке стоимость на малогабаритные квартиры, в которых большая часть населения нуждается, составляет 140–150 тысяч рублей за квадратный метр. Естественно, мы даже своим бюджетом не можем догнать такой рост цен. Поэтому нами было принято решение создать фонд ипотечного жилищного строительства. Департамент в прошлом году выступил с инициативой внесения изменений в закон Севастополя о возможности безвозмездного выделения земельных участков государственному подведу — этому же фонду. Департамент планирует в ближайшее время приступить к проектированию первого объекта — дома по программе доступное жилье. Стоимость, соответственно, будет варьироваться примерно в пределах 100 тысяч рублей за квадрат», ― сообщил Гапицонов.

Стоимость жилья в Севастополе выросла уже до 150 тысяч за квадратный метр
Федеральное агентство новостей / Ольга Шевченко

Вскоре на заседании правительства будет определена категория граждан, кто будет иметь преимущество на покупку подобного жилья, что будет закреплено законом. Также Гапицонов рассказал, что в городе планируется плотный проект ― собственными силами возвести дом за внебюджетные средства.

«Это будет проектное финансирование, с банками проведен ряд совещаний, два банка выступили с инициативой поддержать идею и на нулевом цикле произвести финансирование данного типа домов. Департамент также будет являться клиентом. Мы закупаем квартиры для детей сирот, для расселения людей из аварийного жилья. Доступность цены в государственном строительстве позволит очень быстро закрыть те проблемы, которые сложились за последние оды», — подытожил Гапицонов в эфире программы «Скажите честно».

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму и Севастополе продолжает невероятными темпами дорожать недвижимость. Только за последний год стоимость квадратного метра в севастопольской новостройке выросла на 45,2% — до 147,5 тыс. рублей, аналогичная ситуация происходит и в крымской столице. В среднем, как отмечают эксперты, стоимость квадратного метра в российских новостройках за год выросла на 30%.

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севастополь недвижимость стоимость квартир
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