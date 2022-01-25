Ужасный период: историк рассказал, сколько в Крыму погибло и выжило евреев во время Холокоста

Историк, доктор философии в современной истории Оксфордского университета Михаил Кизилов рассказал некоторые ужасные подробности того, как происходил Холокост в Крыму. Также он объяснил, откуда взялся сам термин «Холокост» и почему многим исследователям этого события он не нравится.

В России проходит ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста — цикл мемориальных и образовательных мероприятий, которые приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), за время существования которого там погибли около миллиона евреев и десятки тысяч поляков, цыган и советских военнопленных, передает ФАН.

«Процесс уничтожения евреев называется несколькими терминами, основной из них — это греческий термин «холокост», который дословно значит «всесожжение». Многим исследователям еврейского геноцида термин не нравится, поскольку он указывает именно на процесс сожжения евреев в газовым камерах, хотя евреев убивали не только в концлагерях и газовых камерах, а и всячески другими ужасными способами. В связи с этим есть другой термин для обозначения процесса уничтожения евреев в 1939–1945 годах — это еврейский термин «Шоа», который на русский язык переводится как «катастрофа». Всего в рамках этого процесса было уничтожено около шести миллионов евреев», — заявил историк.

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Михаил Кизилов добавил, что в Крыму этот ужасный период уничтожения евреев начался осенью-зимой 1941 года. Причем на полуострове он проходил очень быстро, в отличие от Европы, где евреев сначала регистрировали, потом загоняли в специальные секции городов, которые назывались гетто, после чего эти гетто волнами начинали ликвидировать.

«Как правило, этот процесс растягивался от одного года до трех лет, но в Крыму это происходило максимально быстро. То есть осенью нацисты вошли на территорию полуострова, после чего очень быстро проходит процесс регистрации евреев и уже с декабря начинается их массовое уничтожение, которое было закончено к началу января. После этого в Крыму оставались только отдельные люди, семьи которых продолжили уничтожать — этот процесс шел до первой половины 1944 года, то есть до входа советских войск. Почему процесс уничтожения евреев здесь проходил столь быстро? Это связано со спецификой Крыма. Когда нацисты сюда пришли, то они сразу провели подсчет свободных мест, на которых они могли бы разместить своих солдат, произвели учет сохранившихся запасов питания и убедились в том, что их, скажем так, на всех не хватит. Как была решена эта проблема? Для них было самым простым — уничтожить всех евреев, которые проживали на полуострове, что ими и было сделано с невероятной быстротой — без создания гетто и еврейских лагерей», — сказал доктор философии в современной истории Оксфордского университета.

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По его словам, тотальность Холокоста в Крыму поражает своей серьезностью — на полуострове проживали около 40 тысяч евреев, а к моменту вхождению Красной армии, к весне-лету 1944 года, на полуострове осталось только несколько десятков евреев, что значительно меньше одного процента.

«При этом в Европе, где этот процесс происходил в больших масштабах, в процентном соотношении там могли выжить 5–10% евреев. В Крыму, повторюсь, евреям выжить было практически невозможно, удалось спастись только нескольким десяткам людей, у которых были либо фальшивые документы, либо их все три года нацистской оккупации где-то прятали какие-то знакомые», — рассказал эксперт на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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Вместе с тем Михаил Кизилов добавил, что, к сожалению, до сих пор нет единой большой монографии, которая была бы посвящена истории крымского Холокоста. Однако есть книга под названием «Ров» — это исследования, посвященные только одному расстрельному месту — десятому километру Феодосийского шоссе возле Симферополя.

Историк надеется, что когда станут писать историю крымского Холокоста, то это многотомное издание будет посвящено событиям в Симферополе, Севастополе, Керчи, Бахчисарае и других местах, где происходили страшные события, поскольку для каждого места должен быть свой том.

Он добавил, что в последние годы архивы все больше расширяются, удается получить новые сведения о Холокосте за счет поездок и посещения музеев и архивов в других странах. При этом Кизилов отметил, что у них нет еще в должной степени немецких архивных документов. По его словам, когда вся источниковая база будет у них на руках, то рано или поздно будет написана многотомная история Холокоста в Крыму.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что ООН одобрила резолюцию против отрицания Холокоста в годы Второй мировой войны. Отметим, что основными инициаторами и разработчиками документа стали представители Израиля и ФРГ.