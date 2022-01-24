Власти Крыма приняли все необходимые антиковидные меры против омикрон-штамма

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского Ирина Сухарева прокомментировала ФАН ужесточение антиковидных мер в Крыму. Также она объяснила, почему необходимо вакцинировать детей от коронавируса.

С 24 января в Республике Крым вводится самоизоляция для людей старше 60 лет, пожилые сотрудники всех предприятий должны работать удаленно, интернаты и дома для престарелых уйдут в режим полной изоляции, 50% сотрудников госорганов уйдут на дистанционку, приостановлена диспансеризация населения, исключение — переболевшие коронавирусом.

По словам Ирины Сухаревой, то, что на новогодние праздники в республике были сняты антиковидные ограничения особо не повлияло на рост заболеваемости в республике.

«Дело в том, что у нас в Крыму всегда идет волна заболеваемости несколько позже, чем в тех же европейских странах. Также это связано с тем, что к нам на новогодние праздники приезжает много туристов из других регионов, соответственно, вся эта ситуация у нас происходит постепенно. Правительством в преддверии всего этого были принятые правильные и необходимые меры, благодаря чему не будет резкого роста заболеваемости в Крыму», — сказала собеседница издания.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Вместе с тем она сообщила, что вопрос о дополнительных ограничительных мерах в связи с распространением омикрон-штамма будет решаться по мере происходящих событий. На данный моменту уже приняты все меры, которые могут позволить минимизировать последствия надвигающейся волны.

«Если вдруг ситуация будет выходить из-под контроля, то, возможно, будут усилены антиковидные меры, которые могут коснуться школьников, поскольку очень много детей страдает от омикрона. Если будет серьезная заболеваемость, то, говорят, переводить на дистанционное обучение будут именно школьников», — заявила Сухарева.

Также эксперт добавила, что является сторонником вакцинации от коронавируса, поскольку это способствует протеканию заболевания в легкой форме, а также влечет минимальное количество летальных исходов. Поэтому, если омикрон-штамм опасен именно для детей, то их нужно вакцинировать, уверена доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского.

Известно, что за последние сутки в Крыму выявили 199 случаев COVID-19. Отметим, в Севастополь уже поступили первые 480 доз вакцин для детей 12-17 лет, однако в Республику Крым их еще не доставили.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что врач и многодетная мама высказали свое отношение к вакцинации детей от коронавируса.