Обвалились набережная и кафе: появилось видео последствий мощного шторма в Крыму

В крымском селе Приветное из-за сильного шторма обвалилась часть набережной, в результате чего в море было смыто одно из прибрежных кафе, а также часть лестницы у эллингов в кооперативе «Катран». Как сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева, прибрежная полоса сильно пострадала из-за находящихся в аварийном состоянии берегоукрепительных сооружений. Шторм также разбил старые подпорные стены, передает ФАН.

На место обрушения сразу были вызваны эксперты ГУ РК «Противооползневое управление», которые занялись изучением проблемы и составлением заключения о необходимости будущих ремонтных работ. Кроме того, по словам Огневой, из-за шторма также пострадали прибрежные линии сел Солнечногорское и Рыбачье.

«Рано или поздно это должно было произойти, потому что там все было ржавое и разбитое. Главное, что никто не пострадал», — написала в комментариях к видео Олеся Сорока.

«Да там как со всеми нарушениями строили при Украине, так это продолжают делать и сейчас. Конечно, все это рухнет, потому что море ошибок не прощает», — добавил Андрей К.

Вместе с тем пользователи Сети отметили, что в Крыму происходит массовая застройка всей прибрежной территории, в том числе на опасных оползневых участках. Кроме того, люди жалуются на состояние пирсов и причалов, многие из которых сегодня уже находятся либо в аварийном состоянии, либо уже обрушились в море. Специалисты говорят, что большая часть из них будет реконструирована при строительстве современных яхтенных марин, которые будут расположены от Керчи и до Евпатории. Известно, что первые три марины будут построены в Ялте, Керчи и Ленинском районе. Работы запланированы на 2023 год.

Ранее ФАН сообщал, как изменился Черноморский район Крыма в составе России. В развитие данного региона с 2014 года было вложено порядка 7 млрд рублей.