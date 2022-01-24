Возмущенные крымчане показали отделение почты в Феодосии, которое никогда не ремонтировали

В Сети распространяются снимки из одного из почтовых отделений Феодосии, где ремонт явно не делали десятки лет, так как внутреннее убранство похоже на «помещения, как в Чернобыле», пишут крымчане. Штукатурка на потолке и стенах облупилась и грозится упасть на голову посетителям и сотрудникам отделения; входные двери давно проржавели, а обивка на стульях для посетителей давно порвалась.

В комментарии ФАН начальник Феодосийского почтамта Анатолий Диденко рассказал, почему почта находится в таком состоянии и когда планируется ее ремонт.

«Мы ждем решения феодосийского городского совета. 20 февраля состоится сессия, где будет приниматься решение о передаче данного отделения в федеральную собственность. Как только будет принято решение, мы сразу приступаем к урегулированию данного вопроса», ― пояснил Анатолий Диденко.

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По его словам, в этом отделении ремонт не делали с тех пор, как открыли примерно 50 лет назад.

«Там как в 70-х годах построили это отделение, так до сих пор стоят те двери. При Украине ничего там вообще не делалось. Сейчас мы постепенно все отделения приводим в порядок. По Кировскому району работаем, по Советскому, по Феодосии, уже сделали много отделений. В этом году будет сделано модульное почтовое отделение в Береговом, в Приморском и в Щебетовке. По Феодосии тоже много работы планируется», ― сказал Анатолий Диденко.

Капитальный ремонт отделения должен проходить по программе «Отделение нового формата», а финансирование по этому направлению идет из федерального бюджета, поэтому сначала сам объект нужно передать в федеральную собственность. Тогда, констатирует начальник Феодосийского почтамта, можно будет не только капитальный ремонт провести, но и закупить новую технику и оборудование.

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В комментариях под самим постом с фото разгорелись нешуточные обсуждения о том, кто виноват в данной ситуации.

«За 23 года (при Украине. ― Прим. ФАН) вообще палец и палец не ударили и никто не ныл… Вы вообще масштаб и расходы представляете весь Крым переделать? Сомневаюсь. Развелось в интернете политиков-аналитиков-экономистов-вирусологов, сплошные гении», ― написала Ольга Петрова.

Также поднимается вопрос о том, часто ли такие объекты социального назначения в Крыму встречаются в подобном виде. В комментариях крымчане подчеркивают, что уже во многих местах сделан ремонт и все помещения выглядят прилично.

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