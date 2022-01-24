Стали известны подробности убийства матерью своего ребенка в Крыму

Инцидент, шокировавший жителей небольшого курортного поселка Новый Свет в Крыму, произошел днем 22 января. Женщина выбросила из окна многоэтажки свою малолетнюю дочку, после чего ребенок скончался.

24 января стали известны подробности страшного инцидента. Как выяснилось, трагедия развернулась после ссоры 44-летней матери с восьмилетним ребенком. В пресс-службе Судакского городского суда сообщили, что причиной словесной перепалки стали личные неприязненные отношения. В какой-то момент конфликт достиг критической отметки, после чего мать выбросила ребенка из окна кухни, которая находится на четвертом этаже дома.

«Враждебность матери по отношению к своему малолетнему ребенку достигла критической отметки, на фоне которой возник внезапный преступный умысел, направленный на убийство дочери», — говорится в сообщении суда.

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Сама женщина спустя сутки созналась в содеянном и дала показания. Судакский городской суд до 23 марта текущего года заключил под стражу местную жительницу. Правоохранители продолжают собирать дополнительные доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении преступления.

При этом, как стало известно от соседей, в семье часто происходили конфликты, но они никогда не выходили за рамки словесных ссор и криков на повышенных тонах.

Ранее в Ялте женщина чуть не совершила непоправимый поступок: она встала на выступ балкона седьмого этажа, а прохожие уговаривали ее не совершать задуманного. Прибывшие на место патрульные смогли уговорить находящуюся в стрессовом состоянии даму отказаться от необдуманных действий.