Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 19:18
19:17
Происшествия
На Камчатке водитель автобуса высадил на мороз потерявшего проездной билет школьника
19:15
Весь мир
Социолог Шугалей о ситуации в Буркина-Фасо: началось новое освобождение Африки
19:14
Политика
Политолог Саймс назвал главную причину отказа США от антироссийского маневра на Украине
19:13
Экономика
«Газпром»: запасы голубого топлива в ПХГ Украины и ЕС находятся на исторически низком уровне
19:13
Шоу-бизнес
Сын Синди Кроуфорд встречается с экс-избранницей Бруклина Бекхэма
19:10
Происшествия
ФАН публикует видео с частично разрушенным детским садом на Кубани
19:07
Происшествия
Следователи изучат опубликованные в Telegram версии убийства депутата Крымшамхалова
19:03
Шоу-бизнес
Макеева заблокировала бывшую жену Малькова из-за ночных переписок экс-супругов
19:02
Общество
Белорусский блогер Роман Протасевич сообщил об окончании домашнего ареста
19:02
Политика
Читатели Le Figaro: США усугубляют ситуацию на Украине эвакуацией дипломатов из Киева
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стали известны подробности убийства матерью своего ребенка в Крыму

  /   Обновлено: 24 января 2022 17:39
Происшествия
Стали известны подробности убийства матерью своего ребенка в Крыму
pixels.com  /  Kat Jayne: Pexels

Инцидент, шокировавший жителей небольшого курортного поселка Новый Свет в Крыму, произошел днем 22 января. Женщина выбросила из окна многоэтажки свою малолетнюю дочку, после чего ребенок скончался. 

24 января стали известны подробности страшного инцидента. Как выяснилось, трагедия развернулась после ссоры 44-летней матери с восьмилетним ребенком. В пресс-службе Судакского городского суда сообщили, что причиной словесной перепалки стали личные неприязненные отношения. В какой-то момент конфликт достиг критической отметки, после чего мать выбросила ребенка из окна кухни, которая находится на четвертом этаже дома.

«Враждебность матери по отношению к своему малолетнему ребенку достигла критической отметки, на фоне которой возник внезапный преступный умысел, направленный на убийство дочери», — говорится в сообщении суда.

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Сама женщина спустя сутки созналась в содеянном и дала показания. Судакский городской суд до 23 марта текущего года заключил под стражу местную жительницу. Правоохранители продолжают собирать дополнительные доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении преступления.

При этом, как стало известно от соседей, в семье часто происходили конфликты, но они никогда не выходили за рамки словесных ссор и криков на повышенных тонах.

Ранее в Ялте женщина чуть не совершила непоправимый поступок: она встала на выступ балкона седьмого этажа, а прохожие уговаривали ее не совершать задуманного. Прибывшие на место патрульные смогли уговорить находящуюся в стрессовом состоянии даму отказаться от необдуманных действий.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Стали известны подробности убийства матерью своего ребенка в Крыму
убийство крым
Комментировать