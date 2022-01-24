Почти пересохшее в прошлом году Симферопольское водохранилище сейчас наполнено водой

Крымский блогер Игорь Корсаков посетил Аянское и Симферопольские водохранилища, которые в прошлом году были фактически полностью истощены из-за двухлетней засухи на полуострове. Также он рассказал, насколько сейчас заполнены водохранилища, которые питают водой крымскую столицу — Симферополь.

На данный момент в водохранилищах Крыма естественного стока накоплено более 170 млн кубометров воды, что в пять больше прошлогодних показателей за аналогичный период. По прогнозам экспертов, этих запасов республике хватит минимум на год даже при максимальном потреблении и полном отсутствии осадков, передает ФАН.

Как заявил блогер, сейчас уровень воды в Аянском водохранилище держится на уровне 100%, при этом его проектный объем составляет 3,9 млн кубометров, площадь зеркала воды — 400 тыс. квадратных метров. По словам Корсакова, еще третьего января водохранилище было полностью наполнено, из-за чего производился активный сброс воды через специальный канал в реку Аян — является одним из притоков крупнейшей крымской реки Салгир, которая питает Симферопольское водохранилище.

«В реках сейчас чистейшая вода. На сегодняшний день Симферопольское водохранилище наполнено на 47%, Партизанское — на 77%, Аянское — на 100%. Здесь рядом находится Лозовский карьер, где добывают щебенку. Его планируют закрыть, чтобы построить еще одно водохранилище с проектным объемом до 15 млн кубометров воды. Как говорят официальные лица, строительство будет идти в течение пяти лет. Сейчас сбросной канал Симферопольского водохранилища запорошен снегом, но, я думаю, что недалеки те времена, как в 2017 году, когда молодые ребята сплавлялись на надувных матрасах по этому каналу. На данный момент ситуация говорит о том, что в недалеком будущем здесь тоже будет идти переток, если такими темпами будут наполняться водохранилища, поскольку снега много не только в горах, но и окрестностях, за счет чего идет хорошее наполнение», — отметил Игорь Корсаков.

Вместе с тем он добавил, что сейчас крымская столица, скорее всего, питается за счет многочисленных скважин, которые были пробурены во время недавней засухи, чтобы экономить воду в водохранилищах. При этом сегодня наблюдаются хорошие притоки и у других водохранилищ полуострова, которые в совокупности наполнены на 75% от максимального объема.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что туристический сезон в Крыму пройдет без отключений и ограничений. Более подробно об этом рассказал директор ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев.