Мать сбросила из окна многоэтажки свою 8-летнюю дочь под Судаком в Крыму

Судак, 24 января. Страшная трагедия произошла в одном из поселков в Крыму в конце прошлой недели. Как говорят соседи, 21 января женщина выбросила из окна свою восьмилетнюю дочку. Ребенок упал с четвертого этажа и скончался на месте.

Как стало известно от свидетелей события, перед инцидентом родители ребенка сильно ругались, а женщина грозила, что выкинет ребенка, если муж уйдет. Тот ушел, а женщина выполнила свою угрозу ― вытянула дочку за окно, некоторое время ее держала и позже отпустила.

Приехавшая скорая только констатировала смерть ребенка. Соседи утверждают, что женщина уже несколько лет находится на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения».

Сейчас 44-летняя местная жительница задержана. Правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств. Дело взял на личный контроль прокурор Республики Крым.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму в поселке Мирный муж убил свою жену в новогоднюю ночь и позже расчленил ее тело. Далее он отвез останки супруги на местное кладбище и закопал их.