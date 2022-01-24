Жители Крыма вложили порядка 6 млрд рублей в инвестирование

При поиске возможных вариантов дохода, в том числе дополнительного, жители Крыма все чаще обращаются к инвестированию. Сегодня на различных площадках в интернете можно найти как платные, так и бесплатные курсы, которые обещают быстро и эффективно обучить этому нелегкому делу. Однако к выбору таких курсов нужно также подходить серьезно — принимать во внимание компетентность авторов и самой площадки, профессионализм преподавателей, ознакомиться с отзывами уже прошедших обучение пользователей и правильно определить уровень необходимого обучения: начинающий, средний, продвинутый.

По состоянию на конец сентября 2021 года почти 60 тыс. жителей республики являются клиентами брокеров, их активы в сумме составляют 6 млрд рублей, а средний размер портфеля — 102 тыс. рублей. Согласно опросу Банка России, в целом в стране почти половина инвесторов, которые вышли на фондовый рынок меньше полутора лет назад, довольны результатами своих инвестиций. Но каждый пятый начинающий инвестор заявил, что его ожидания не оправдались. Большинство объясняют разочарование тем, что вложения принесли меньший доход, чем они рассчитывали. Респонденты также отмечали, что им не хватило детальной информации обо всех условиях инвестирования, что работа на фондовом рынке оказалась слишком сложной и отнимающей много времени.

Это говорит о том, что нужно получить как минимум базовые знания о правилах работы биржи, особенностях финансовых инструментов и налогообложения. Более подробно о рисках инвестиций и необходимых знаниях для новичков, а также о том, где можно пройти бесплатные обучающие курсы, рассказали ФАН в пресс-службе отделения Банка России по Республике Крым.

ФБА «Экономика сегодня» /

Типы инвесторов и важный совет

Неквалифицированными считаются все инвесторы, которые впервые приходят на фондовый рынок. Им доступны только самые простые и наименее рискованные ценные бумаги, которые торгуются на российских биржах. Чтобы работать с более сложными инструментами, по которым труднее оценить доход и риски, неквалифицированному инвестору нужно пройти у брокера специальное тестирование.

Вкладывать деньги в активы, прибыль по которым почти невозможно спрогнозировать, а вероятность убытков особенно велика, разрешено только квалифицированным инвесторам. Получить этот статус можно, если человек имеет финансовое образование и определенный опыт работы на фондовом рынке.

«Начинающим инвесторам важно понять, что на фондовом рынке не существует быстрой и гарантированной прибыли. Поэтому нужно отбросить ложные ожидания и подойти к инвестированию с холодной головой, пониманием своих целей, стратегией действий и оценкой возможных рисков. Стоит начинать инвестировать с небольшой суммы, потеря которой не нанесет ущерба семейному или личному бюджету. Конечно, перед тем как начать работать на бирже, необходимо создать «подушку безопасности»: ни в коем случае не выходите на рынок с последними сбережениями и тем более заемными средствами», — говорит советник экономического отделения по Республике Крым Банка России Виктория Зимненко.

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Пройти тест и снизить риски остаться без денег

С октября прошлого года в стране введено обязательное тестирование для неквалифицированных инвесторов при покупке сложных финансовых продуктов. Порядок тестирования утвердил Банк России. Сделано это для того, чтобы граждане, которые совершают первые шаги в инвестировании, могли проверить себя, увидеть возможные риски и осознанно вложить деньги в те или иные финансовые продукты. Вопросы тестов помогут людям оценить свои знания и принять взвешенное решение перед сделками со сложными финансовыми инструментами.

К ним, например, относятся структурные облигации, паи закрытых паевых инвестиционных фондов и др. Полный перечень таких инструментов можно найти в базовом стандарте защиты прав и интересов клиентов брокеров на сайте Центробанка России.

Без ограничений покупать на российских биржах можно акции российских и иностранных компаний из котировальных списков, акции зарубежных компаний, которые входят в расчет известных биржевых индексов из перечня Банка России. Также государственные облигации Российской Федерации (ОФЗ), за исключением облигаций с нефиксированным доходом, корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом, паи биржевых, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФов).

Тестирование проводится брокером. Человек может его пройти либо в офисе брокера, либо в онлайн-формате в своем приложении для инвестирования. По результатам теста клиент получает уведомление о целесообразности совершения планируемой сделки. Тестирование проводится бесплатно, при этом ограничений на пересдачу не предусмотрено.

«В Крыму рынок инвестирования только начинает развиваться. Сегодня жителям региона доступны все необходимые для инвестирования инструменты. Нужно понимать, что тестирование не является преградой. Наоборот, призвано защитить потребителей от финансовых потерь. Оно позволит инвестору увидеть пробелы в собственных знаниях и подтолкнет к дополнительному обучению», — объясняет эксперт отделения по Республике Крым Банка России.

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Кто чаще всего становится инвестором в России?

Банк России проанализировал информацию, представленную 29 крупнейшими брокерами, и вывел портрет российского розничного инвестора. На фондовый рынок в основном приходят люди в возрасте от 20 до 40 лет, их средний портфель не превышает 100 тыс. рублей.

Чем инвесторы старше, тем больше их счет. Такие клиенты увереннее диверсифицируют свой портфель, а к 40-50 годам спектр используемых ими инструментов достигает максимума.

ФБА «Экономика сегодня» /

Где и как обучиться инвестированию

С 26 января стартует новая серия вебинаров Банка России «Грамотный инвестор». Дистанционные занятия помогут разобраться в принципах формирования портфеля, финансовом планировании, особенностях финансовых инструментов и сделок с ними — от выбора брокера до налогов на инвестиции. Темы и расписание вебинаров можно узнать на сайте, там же можно зарегистрироваться. Таким образом, россияне могут получить необходимые знания и уменьшить риск потери денег. Обучение инвестированию также можно пройти на сайте Московской биржи, много полезной информации можно прочитать на просветительском портале «Финансовая культура».

Напомним, экономисты назвали главные направления, которые необходимо развивать в Крыму. Несмотря на негативные показатели экономики в пандемийные 2020 и 2021 годы, нынешний год обещает стать периодом стабилизации.