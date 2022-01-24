Куда потратили 7 млрд рублей: как изменился Черноморский район Крыма в составе России

За время пребывания Крыма в составе России серьезные изменения коснулись не только крупных городов республики, но и дошли до отдаленных уголков полуострова. Как рассказал в комментарии ФАН депутат Государственной думы Леонид Бабашов, возвращение Крыма на Родину вдохнуло в Черноморский район новую жизнь.

«С 2014 года пгт Черноморское и близлежащие села активно развиваются, некоторые уже стали настоящими курортными городками. С 2014 года в развитие региона вложено более 7 млрд рублей», ― рассказал депутат ГД.

В настоящее время в детских садах — более 800 дополнительных мест для малышей, в 9 школах провели капремонт, отремонтировали больницу, поликлинику, амбулаторию, ФАПы в пгт Черноморском, Оленевке, Артемовке и Громово. Также сделан ремонт 120 км водопровода.

Пресс-служба администрации Черноморского района /

«Больницы и школы до 2014 года были оборудованы крайне плохо, в них было попросту холодно и сыро из-за текущих крыш, старых окон и неработающих систем отопления. Что касается медицины, ФАПов практически не было, а состояние больниц крайне удручало», — поясняет Леонид Бабашов.

В прошлом году партия «Единая Россия» приняла народную программу развития региона, где говорится, что в ближайшие годы здесь построят биологические очистные сооружения с системой разводящих коллекторов, а также очистные канализационные станции в Черноморском и Оленевке. Ожидается, что в районе займутся реконструкцией местных дорог, рекультивацией полигона ТБО, а также проведут капремонт и строительство новых ФАПов в селах района, капремонт здания центра занятости в Черноморском и построят в Новоселовском поселении сад на 200 мест.

Пресс-служба администрации Черноморского района /

«Чтобы развить курортную привлекательность региона, были отремонтированы набережные, проведены коммуникации, привлечены инвесторы со всей России. Оленевка сегодня — это магнит для туристов», ― сказал депутат ГД.

При этом он подчеркнул, что реализация разработанной программы ведется поэтапно и растянута во времени, поэтому общий объем финансирования может составить не один миллиард рублей.

Ранее генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал в комментарии ФАН, чего не хватает Крыму, чтобы регион стал круглогодичным курортом. Также он объяснил, удастся ли на полуострове построить полноценный лыжный курорт.