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МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за метели

Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за метели
pixabay.com

Симферополь, 22 января. Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за снегопадов и усиления порывов ветра. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Штормовое предупреждение будет действовать на территории Крыма с вечера 22 января и весь день 23 января. Сотрудники МЧС сообщили о сильных снегопадах. Порывы ветра, который дует с северо-востока, могут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 22 января и в течение суток 23 января в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный снег, мокрый снег, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица», — отмечается на портале министерства.

Жителям рекомендуется не выходить в море, горы и отказаться от прогулок по набережным. Кроме того, повышен риск происшествий на Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Накануне сильный ветер и снегопад накрыл Сочи. В регионе за ночь выпало до 17 миллиметров снега. В городе повалило 19 деревьев. Пр этом серьезных нарушений в дорожной инфраструктуре не зафиксировали.

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