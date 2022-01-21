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Жесткие рамки: эксперт по туризму предложила варианты, как следить за соответствием уровней отелей
Общество
Жесткие рамки: эксперт по туризму предложила варианты, как следить за соответствием уровней отелей
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Руководитель представительства Гостинично-Туристской Ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская рассказала в комментарии ФАН, почему она выступает против всякого рода проверок, в том числе отелей.

После многочисленных жалоб со стороны туристов на ряд крымских гостиниц Ростуризм выполнил проверку работы организации «Курортный Крым», которая занималась проведением классификации объектов размещения. В результате организация лишилась соответствующей аккредитации из-за ряда нарушений. На очереди еще три курортных региона, где будут проводиться проверки.

«Я как специалист хочу сказать, что вообще не являюсь сторонником того, чтобы эти проверки существовали в любой сфере и области, потому что достаточно чиновничьего нормативного инструментария, чтобы его расписать таким образом, дабы нарушения исключались и руководителями гостиниц, и экспертами. Например, сейчас будет повышена ответственность самих экспертов — Ростуризм готовит соответствующий проект.

Следовательно, в случае, если окажется, что категория гостиницы завышена, то эксперт понесет достаточно серьезную ответственность за это, потому что при выявлении нарушения его намерены лишать возможности работать экспертом в этой сфере навсегда. Если этот инструментарий введут, то это значительно повысит ответственность экспертов, и с рынка уйдут самоназванные специалисты, у которых есть документы, а профессиональной подготовки нет. Я считаю, что если такую норму введут, то это будет правильно», — заявила собеседница издания.

Жесткие рамки: эксперт предложила варианты, как следить за соответствием уровней отелей
pixabay.com / Engin_Akyurt

Она также отметила, что если будут лишать еще аккредитации организацию, где работал такой недобросовестный эксперт, то это был бы верный подход к решению существующей проблемы.

«Было бы хорошо, если еще ввели бы обязательность классификации в отношении отельера: чтобы не он делал заявку на ту категорию, которую он хочет получить (так сейчас работает система), а наоборот.

Допустим, у человека есть хороший отель три звезды, но он не хочет соответствовать этим звездам, поскольку считает, что можно иметь в собственности отель без звезд и нести меньше ответственности за то, что вдруг чего-то не окажется по требованиям положения классификации. Если сейчас и с этой стороны усилили бы положение классификации, то это уже были бы достаточно жесткие рамки», — считает Валентина Марнопольская.

Поэтому, по ее мнению, в проверках здесь нет необходимости — нужно расписать само положение классификации и требования таким образом, чтобы у отельеров и экспертов не было желания нарушать эти правила, то есть в законах не должно быть лазеек.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что масштабные изменения в туристической сфере Крыма еще впереди. Более подробно об этом рассказал Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

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