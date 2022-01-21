Крыму нужны точки притяжения, чтобы стать круглогодичным курортом

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал в комментарии ФАН, чего не хватает Крыму, чтобы регион стал круглогодичным курортом, сравнив его с Сочи. Также он объяснил, удастся ли на полуострове построить полноценный лыжный курорт.

Ранее генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона сообщил, что после создания горнолыжной инфраструктуры загрузка отелей в зимний период возрастает на 30–40%.

На данный момент власти еще ведут переговоры с инвесторами, рассматривая две потенциальных площадки под строительство — на плато Ай-Петри и район Ангарского перевала, начало работ запланировано на этот год. Главную проблему, которую здесь предстоит решить, — где брать воду для снежных пушек.

«Конечно, загрузка Крыма в зимний период небольшая — по официальным данным, за период новогодних праздников — с 27 декабря по 9 января включительно — в республике отдохнуло 265 тыс. туристов. Соответственно, это примерно 2,5% от годовой загрузки. При этом, например, в Сочи есть горнолыжный курорт, который является магнитом и центром притяжения зимой, а в Крыму такого курорта нет, и быть, наверное, не может в силу климатических особенностей, поскольку на полуострове зимой температура воздуха иногда достигает и +15 градусов по Цельсию, соответственно, снег будет таять. Что-то можно построить, скажем так, для местного развлечения или начинающих лыжников, хотя у нас такое уже, по сути, есть на Ай-Петри. На самом деле сегодня практически в каждом российском регионе есть какое-то более-менее горнолыжное местечко, где можно проехать 300–500 метров на лыжах. Конечно, все массовые курорты когда-то начинались с одной лыжни и одного подъемника, посмотрим», — заявил собеседник издания.

Невские Новости / Сергей Павлов

Сергей Ромашкин также добавил, что в Сочи на Красной поляне есть казино, которое привлекает десятки или сотни тысяч людей в год, в том числе зимой. По его словам, в Крыму тоже планируется создание игровой зоны, а игроки, как бы к ним кто не относился, — тоже туристский ресурс.

«Также там есть один из лучших российских парков для детей — «Сочи Парк», который тоже принимает сотни тысяч туристов в год, причем он работает и зимой, несмотря на то, что находится на открытом воздухе, поскольку позволяет погода. В Крыму пока такого детского парка нет, а что делать родителям с детьми зимой? Водить их гулять по Большой Ялте или ездить на экскурсии — хорошая идея, но детям это не интересно. То есть не хватает развлечения для детей, в том числе крытых. Кроме того, в Сочи есть много хороших центров, магазинов с известными брендами для шопинга, но в Крыму, по известным причинам, популярных европейских бутиков нет и, наверное, еще долго не будет. То есть Крым, если говорить о курортной среде зимой, проигрывает Краснодарскому краю по определенным параметрам. Летом это малозаметно, но зимой, когда люди хотят, условно, сидеть в отеле или как-то отдыхать в городе, им нужны какие-то интересные места, которых в Сочи пока больше, чем на полуострове. То есть, грубо говоря, Крым должен ответить на условный вопрос туриста, чем он может заняться зимой, когда приедет на полуостров. Соответственно, на полуострове нужны такие точки притяжения, которые бы не зависели от погоды и были бы интересны и взрослым, и детям, и активным туристам», — отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Однако стоит заметить, что в Крыму уже задумались о создании своего аналога «Сочи Парка». Па площадке ПМЭФ-2021 летом было подписано соглашение о строительстве «Ялта Парка» за 16 млрд рублей.

Вообще разговоры, что Крымский полуостров должен быть круглогодичным курортом, идет еще с украинских времен, и обычно это связывается с развитием санаторно-курортного комплекса, предполагая, что туристу все равно, когда лечиться — зимой или летом, и отчасти это правильно, добавил генеральный директор туроператора «Дельфин». Он добавил, что курорты Кавказских Минеральных вод были одними из лидеров новогоднего спроса.

По словам Сергея Ромашкина, потенциал медицинского курортного туризма в Крыму есть, но чтобы зимой полуостров посещало действительно много туристов, надо работать со всеми сегментами спроса и комплексно, чтобы людям было чем заняться.

«Ялта Парк» должен появиться в Крыму к 2025 году и будет состоять не только из аттракционов мирового уровня: там также расположатся рестораны, кафе, магазины и современный гостиничный комплекс. Также к концу 2023 года должно завершиться строительство игорной зоны в поселке Кацивели.

Напомним, ранее руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в РК объяснила, как страдают туристы из-за плохой системы классификации отелей в Крыму.