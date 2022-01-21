Цель ― психологическое давление: названа основная задача «минирований» в Крыму

21 января станет для Крыма синонимом минирования и эвакуации. За день письмо с угрозами пришло в более чем 80 учреждений образования на полуострове ― сообщения с угрозами неизвестные разослали в школы, колледжи и университеты. На все объекты были направлены сотрудники полиции, пожарные, скорые, Росгвардии. Как стало известно, опасных предметов в «заминированных» школах и вузах Крыма не обнаружили. Анонимные сообщения оказались ложными.

В комментарии ФАН депутат Гагаринского МО Севастополя Александр Бородавченко выразил мнение, что сегодняшнее лжеминирование ― работа вполне конкретных военных подразделений, а их цель ― психологическое давление.

«Давайте называть вещи своими именами, то, что происходит сейчас по всей России — это информационная спецоперация, организованная не группой каких-то психически больных людей или оппозиционеров, а вполне конкретными военными подразделениями, специализирующимися на информационных кампаниях. На самом деле мы понимаем для чего это сделано: дестабилизировать общественно-политическую ситуацию внутри страны, попутно они пытаются дискредитировать правоохранительные органы. Эта спецоперация неспроста направлена на школы и вузы, ее задача разозлить общество, ввести его в состояние напряженности. Дети — триггерная точка для каждого из нас, они этим пользуются. Паника и напряжение — это то, что необходимо организаторам этого информационного терроризма», — выразил мнение спикер.

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По мнению крымского психолога Романа Билыка, если расценивать данную ситуацию с «минированиями» с точки зрения влияния, то оно огромное.

«Как сделать так, чтобы посеять панику везде? Зацепить детей там, где их много, соответственно, зацепят и родителей этих детей — это те же полицейские, учителя, врачи, госслужащие и так далее — сразу все категории, все слои граждан. Чтобы посеять панику среди населения, проще всего повлиять на детские учреждения», ― поясняет специалист.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что это действия с рассылкой писем происходили из-за границы. Но также Роман Билык допускает, что виновником мог быть и несовершеннолетний вандал, который привлекает в себе внимание, как большинство детей, не понятые миром, не понятые родителями.

«Как в этой ситуации быть родителям и детям? Родителям для себя надо определить, что мы не находимся в зоне военного конфликта, не находимся на спорной территории, у нас все стабильно, работают четко государственные службы и структуры. Им нужно понимать, что любые подобные случаи очень жестко контролируются и пресекаются. Контроль за ситуацией регулярный и круглосуточный. Мы не США, где дети в бронежилетах в школу ходят. Мы находимся в такой стране, где безопасность на первом месте. Да, мы имеем случаи, и отсылка к 2018 году — это единичные случаи у подростков. А как террористический акт этого не может произойти, так как службы безопасности четко работают, это во-первых. Во-вторых, террористы никогда не предупреждают заранее о своих действиях. Они сначала делают, а потом берут ответственность. Поэтому нынешний случай — попытка провокации или привлечения внимания», ― говорит Роман Билык.

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Он подчеркнул, что в школах необходимо провести работу с учениками и объяснить им, что сегодняшний случай ― провокация, на это не нужно панически реагировать, а отсылка к Рослякову сделана специально, чтобы навести панику.

«Надо объяснять, что подобные случаи будут расследованы, они пресекаются. Кроме того, акцентировать, что это не заглушенная и не забытая ситуация — их безопасность на первом месте. Они должны понимать, что школы для них — безопасное место. У нас очень строгая ответственность за подобные деяния, и здесь не отделаться просто выговором. Если будет выявлен виновный, а я уверен его выявят, если этот человек находится на территории России, он будет очень жестко наказан и показательно», — подчеркнул психолог.

Вместе с тем он посоветовал родителям обратить внимание на состояние их детей, возможно, им надо будет обратиться к психологу, чтобы они могли высказаться о своих переживаниях. Может, надо будет родителям оставить детей дома на время, если они не захотят идти в школу. Родителям, кстати, тоже нужно обратить внимание на свое состояние, так как ситуация коснулась и их.