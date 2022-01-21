Врач и многодетная мама высказали свое отношение к вакцинации детей от коронавируса

В Крым вскоре поставят первую детскую вакцину от коронавируса. ФАН пообщался с врачом, а также многодетной мамой, чтобы узнать их мнение насчет данной вакцины, так как в обществе мнения разделяются, а споры не утихают.

Новая вакцина «Спутник М» предназначается для подростков в возрасте 12–17 лет. Прививку несовершеннолетнему ребенку смогут ставить только при согласии родителей.

Как считает крымский волонтер, директор благотворительной организации «Добро мира ― Волонтеры Крыма» и многодетная мама Валерия Петрусевич, дети не должны становиться неким щитом, позволяющим не заболеть тем, кто выступает против прививки.

«Я добровольно прошла вакцинацию и готовлюсь пройти ревакцинацию. Моя мама уже прошла ревакцинацию. Но ставить своих детей, чтобы они защищали своим здоровьем антипрививочников, мне бы не хотелось. Если мы говорим о том, что прививка защищает и это необходимо для сохранности и здоровья детей, то тогда это должно быть общегосударственной тенденцией. У меня дети коронавирусом не болели, у них хорошее здоровье и иммунитет. Я не понимаю, для чего мне им делать вакцинацию: для того, чтобы не распространялся коронавирус? Тогда пусть делают все остальные взрослые», ― делится мнением многодетная мама.

ФБА «Экономика сегодня» /

Тем временем, как говорит главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», хирург высшей категории, врач — организатор здравоохранения Владимир Мещеряков, родители сами будут принимать решение, делать ли их детям прививку, так как лучше знают особенности здоровья их ребенка.

«Пока что у нас опыта применения вакцинации подростками не было, поскольку «Спутник М» еще не доставлен в регионы. За границей прививают детей в Израиле и в некоторых других странах. В Израиле, к примеру, с шести лет вакцинация, никто не видит в этом больших проблем. Главное, чтобы у ребенка не было противопоказаний, поскольку аллергизация населения достаточно выражена — все будет зависеть от того, насколько все с состоянием благополучно», — поясняет специалист.

Владимир Мещеряков подчеркивает, что вскоре ожидается распространение штамма коронавируса «Омикрон», который заражает в том числе и детей и переносится достаточно непросто.

«Если ранее предыдущие штаммы коронавируса практически не заражали детей, а если и заражали, то те переносили заболевание в легкой форме или вообще бессимптомно, сегодня же «Омикрон» заражает и их. Именно приближающаяся волна заражения «Омикроном» продиктовала необходимость внедрения вакцинации у подростков, потому что они тоже заболевают и переносят это в тяжелой форме», — сказал врач.

Ранее иммунолог, профессор, доктор медицинских наук. ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина в разговоре с ФАН перечислила способы, которые безошибочно помогут противостоять новому омикрон-штамму.