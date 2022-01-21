Крыму нужен компромисс с застройщиками и туристами для сохранения уникальной экологии

Заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Татьяна Бобра рассказала в комментарии ФАН, в чем заключается важность эффективного управления особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). Также она объяснила, как необходимо бороться с антропогенной нагрузкой, которая каждый год возрастает, из-за чего страдает уникальная природа полуострова.

После воссоединения Крыма с Россией количество туристов на полуострове постоянно растет, что связано со строительством моста, дорог и другой инфраструктуры. Так, если в 2013 году, когда республика еще находилась в составе Украины, ее посетило 5,9 млн человек, в 2014-м — 4 млн, то в 2021 году этот показатель составил 9,5 млн человек. Все это приводит к увеличению нагрузки на природу, в том числе за счет увеличения населения Крыма и, как следствие, жилого строительства.

«К сожалению, статус природоохранной территории не всегда гарантирует сохранность функции этих территорий. Объекты ООПТ — это не просто хранители природного генофонда — они еще очень привлекательны с точки зрения туристической рекреационной деятельности, что очень ярко наблюдается в Крыму. Сегодняшний турист хочет вырваться из городской среды, побывать и полюбоваться природой, поэтому объекты особо охраняемых природных территорий являются первым местом, куда влечет людей. В связи с этим создается некий диссонанс между тем, какая изначальная функция ООПТ и тем, что туристы хотят посещать эти объекты. Совсем закрыть их для туристов нельзя, да это и нереально, поэтому мы должны найти способы, инструменты, чтобы так упорядочить туристический поток на ООПТ, дабы удовлетворять запросы всех туристов, в том числе иностранных, и чтобы не нанести необратимый вред этим территориям», — сказала собеседница издания.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

При этом она отметила, что общая экологическая просвещенность населения, может быть, не столько местного, сколько приезжающего, остается на довольно низком уровне. Например, к сожалению, людей не останавливают от нарушения правил поведения на природе информационные щиты, на которых написано, что нельзя разжигать костер, мусорить и другое.

«Я считаю, что настоящим бедствием для Крыма, особенно в последние несколько лет, стало бесконтрольное развитие так называемого джиппинга, да и в целом автотуризма. Хотя именно автомобили высокой проходимости наносят значимый вред окружающей природной среде, поскольку джиперы ездят по горно-лесным ландшафтам, игнорируя уже накатанные дороги, катаясь там, где им захочется. Наша почвенно-растительная среда очень уязвима, и она сразу на это реагирует тем, что происходит ее деградация. Кроме того, из-за колес автомобилей сначала образуется рытвина, а после ливневых осадков все эти рытвины становятся направляющими для движения более сильных водных потоков. В результате чего мы имеем, что за год или два на их месте образуется уже достаточно глубокий овраг, что, естественно, приводит к потере экологической устойчивости лесных экосистем и их деградации. Есть проблема и с прибрежными экосистемами из-за того, что люди подъезжают на автомобилях прямо к кромке моря. Это, скажем так, токсичное поведение и образ мышления. Поэтому работа с местным населением и особенно туристами, я считаю, проводится недостаточно ни со стороны органов специальной компетенции, ни со стороны СМИ», — заявила Татьяна Бобра.

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По ее словам, мало только обозначать проблему — нужно и дальше вести эту цепочку, рассказывая, как решена та или иная ситуация, показывать пути, как это можно сделать. Однако, к сожалению, часто так происходит, что все застревает на уровне обозначения той или иной проблемы, как, например, было со строительством в Форосском парке.

«Было социальное недовольство, которое возникло вокруг этого еще и потому, что люди не понимают, как решается проблема. То есть, когда существуют любые горячие экологические точки, людей нужно информировать об этом, рассказывая о ситуации буквально каждый день. На мой взгляд, сегодня тенденция правильного управления ООПТ является в приоритете. Это называется разумный эколого-экономический компромисс, который необходимо искать везде, чтобы экологические и экономические запросы не просто были в каком-то конфликте, что неизбежно, а нужен какой-то разумный консенсус — другого способа или выхода из этой ситуации нет», — уверена заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского.

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Поэтому, продолжила эксперт, тут должен быть комплексный подход к повышению экологической культуры как населения Крыма, так и его гостей — это тоже один из элементов общего механизма, направленного на улучшение экологической ситуации. В связи с этим усилия государственных властей по регулированию управления ООПТ прилагаются к тому, чтобы выстроить правильную систему менеджмента этих территорий, в чем задействованы также и ученые.

«Нынешним экологам, ученым, органам специальной компетенции государственного экологического управления сегодня достаточно сложно обращаться с ООПТ, поскольку поиск этих правильных алгоритмов — это, скажем так, новое дело, соответственно, данный вопрос постоянно будет набирать свою актуальность, потому что Крым с каждым годом будет наращивать свою привлекательность для развития рекреационной туристической деятельности. То есть поток туристов будет нарастать, как и антропогенная нагрузка, но нужно понимать, что природные ресурсы Крыма ограничены. То есть сегодняшняя задача ученых и властей заключается в том, чтобы совместно искать правильные подходы к адекватному менеджменту системы ООПТ и желанием их использовать, прежде всего, в рекреационных туристических целях. Я уже не говорю о том, что появляется много инвестиционных попыток, которые направлены на освоение ООПТ, строительства внутри этих территорий различных объектов туристической инфраструктуры: лыжные курорты, мини-гостиницы и другое. Вместе с тем есть проблема, что не хватает количества кадров, в том числе специальных, которые должны работать в этой системе. Недостаточное финансирование — это извечная проблема, и все с нее начинают говорить. Но я считаю, что при выделении финансов больше значение имеет поиск инструментов управления, как организована работа, в том числе по отслеживанию нарушения режима ООПТ», — заявила собеседница издания.

Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

По словам специалиста, сегодня в Крыму уже используются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют вести мониторинг и оперативно реагировать на всякого рода нарушения. Также в республике всегда активно действуют волонтерские экологические движения, причем в них включена и молодежь — есть молодежное общество геоэкологов, работающее на полуострове уже 29 лет.

«Этот большой потенциал волонтерства можно и нужно использовать в общей системе государственного и общественного экологического управления, чтобы усилить общий результат в борьбе за нашу природу. Мы уже 30 лет готовим профессиональных экологов и делаем в этом плане все необходимое, но этого недостаточно. Каждый год у нас выпускается 40 человек — магистры и бакалавры, и абсолютно все они на протяжении уже шести лет работают исключительно по специальности, но этого, как я уже говорила, мало, чтобы только с помощью университетских возможностей поднять уровень экологической культуры», — сказала заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского.

Поэтому, добавила Татьяна Бобра, с одной стороны Крым хочет привлекать инвестиции, а с другой — необходимо это делать достаточно аккуратно, чтобы не потерять тот ценный крымский ресурс, который делает полуостров не только экологическим центром Европы, но и привлекательным для туристов, так сказать, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. При этом состояние ООПТ, их сохранность и адекватное управление ими играют важнейшую роль, поскольку от этого зависят и экологическая стабильность, и экономическое процветание Крыма, констатировала эксперт.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что СК возбудил два уголовных дела из-за вырубки можжевельника в Севастополе, которые занесены в Красную книгу. Полиция занимается поиском причастных к преступлению.