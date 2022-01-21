Волна «минирований» накрыла Крым: эвакуированы более 70  учебных заведений

С самого утра 21 января в учебные заведения Крыма поступают сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях. Полиция реагирует на каждое сообщение ― все общеобразовательные учреждения проверяются правоохранителями с собаками.

Симферополь

Сначала поступила информация о массовой рассылке писем о «минировании» на электронную почту симферопольских школ ― к 12:30 известно, что в городе эвакуировали учеников и педагогический состав 48 школ.

Далее спешно эвакуировали студентов из главного корпуса Крымского федерального университета, а также проживающих в общежитиях КФУ. Позже началась эвакуация учащихся и Крымского университета культуры, искусств и туризма. Всех распустили по домам. Учебный процесс остановлен.





Керчь

В Керчи сообщения с угрозами поступили минимум в 20 школ, проводится эвакуация. Снова от деяний анонима пострадали и учащиеся политехнического колледжа в Керчи, которых эвакуируют на улицу.

Севастополь

В городе-герое сообщения о минировании поступили в десять образовательных учреждений Севастополя. Правоохранителями ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Точно известно об эвакуации студентов филиала МГУ в Севастополе, а также морского колледжа и главного корпуса СевГУ.

Ялта

В Ялте сообщение о минировании поступило в Гуманитарно-педагогическую академию КФУ имени Вернадского. Территория главного корпуса университета и рядом находящейся школы №12 оцеплена, автомобили и людей не пропускают. Эвакуированы и два других корпуса академии. На месте находятся машины скорой помощи, полиции и пожарная техника. Студентов, судя по тому, что никого не было рядом со зданием, распустили по домам, передает корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Поступила информация и о «минировании» в поселке Советский, где находится сельскохозяйственный техникум. На месте работают сотрудники МЧС и Росгвардии.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что информация о минировании в крымских городах поступает из-за границы.