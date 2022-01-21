

Сообщения о минировании пришли 21 января на почту 14 школ в Симферополе, в крымский столичный вуз и шесть учебных заведений в Севастополе.

С утра электронные почты симферопольских школ напугало письмо анонима, сообщившего о якобы заложенной бомбе в зданиях. Всех школьников массово эвакуировали, на все объекты выехали правоохранители. Все занятия в эту пятницу отменены.

Письмо о минировании пришло в главный корпус КФУ имени Вернадского, где уже идет эвакуация студентов. Анонимные сообщения пришли и в пять школ Севастополя, и в морской колледж СевГУ. Специалисты проверяют сообщения.

«Всех вывели на улицу, на холод. Некоторые даже не успели переодеться в верхнюю одежду. Сейчас стоим у корпусов университета. Я сама вышла в халате, в котором была на паре. Надеюсь, нас скоро отпустят», ― отметила в комментарии студентка КФУ.

В одном из писем, которое пришло в симферопольскую школу, говорится следующее:

«Школа заминирована, я зол, вы все ничтожества, вы все недостойны жить».

В письме упоминается совершивший теракт в керченском коллеже студент Росляков, которому якобы подражает аноним, обещающий всем смерть.

«Срочно выехал за дочерью в школу, когда она позвонила и сказала , что их всех эвакуировали. Скорее всего, это снова какая-то злая шутка неадекватных людей, но все равно страшно, что может произойти ЧП. Многие школьники уже разъехались по домам, видел многих на остановке. В школе сказали, что занятий сегодня уже не будет и вернемся к обучению в понедельник. На месте работали службы и проверяли здание», ― сказал ФАН отец ученицы из симферопольской школы №30.

На этой неделе правоохранители уже несколько раз выезжали на проверку сообщений о «минировании». 18 января неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в школах Севастополя. Позже, 19 января, письмо с угрозами поступило в керченский политехнический колледж, где в 2018 году произошел теракт.