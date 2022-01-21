Эксперт объяснила, как страдают туристы из-за плохой системы классификации отелей в Крыму

Руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская рассказала ФАН, насколько на полуострове распространена практика, когда звездность отелей не совпадает с их реальным статусом. Она объяснила, какие существуют недостатки в системе классификации объектов размещения и как их намерены решить.

Ростуризм из-за нарушений лишил аккредитации на проведение классификации отелей общественную организацию «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым». Было выявлено, что большинство жалоб от туристов поступало на отели, которые оттуда получали классификацию. Проверка показала — организация присваивала так называемые звезды гостевым домам, несмотря на то, что они находились в жилом фонде.

«[Мне] как специалисту очень трудно ответить на вопрос, насколько это имеет массовый характер. Ведь для того, чтобы быть уверенным в той информации, которую я даю, нужно побывать во всех отелях и посмотреть — соответствуют ли они заявленным категориям, после чего сделать оценку увиденному. Но если исходить из того, что я знаю, как происходит классификация, то могу сказать, что нарушений тут достаточно много. Идут, скажем так, навстречу друг другу с обеих сторон — и отельеры, и эксперты по классификации гостиниц. Дело в том, что сама система надзора за достоверностью выдачи категорий по результатам оценки недоработана. Поэтому есть определенные лазейки как для экспертов, так и для отельеров из-за несовершенства законодательных и нормативных актов. Нужно, чтобы ответственность несли обе стороны, поскольку они идут навстречу друг другу, когда существуют такие ситуации», — отметила собеседник издания.

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Ростуризм уже работает над этим вопросом. В будущем это поможет значительно улучшить ситуацию на рынке — готовится новый проект о сертификации и повышении ответственности со стороны экспертов.

«Наверное, это правильно, потому что эксперты сами будут отвечать за результаты своей работы и за возможность вообще работать в этой сфере. Кроме того, у нас на рынке классификация сейчас не приобрела — и для меня вопрос, приобретет ли вообще, — то значение, которое она несет в себе на самом деле. Опытные отельеры понимают, что классификация — это возможность встретиться с профессионально подготовленным экспертом, чтобы им дали оценку всему происходящему в отеле, рассказали, соответствует ли он тому уровню, по которому они планируют получать свидетельство. Руководители, которые стремятся развиваться и улучшать свой бизнес, очень заинтересованы в такой экспертной информации. А взгляд со стороны, причем от человека, который занимается изучением работы отелей, — это, конечно, очень ценная информация для любого отельера, чтобы он мог улучшить свою гостиницу во всех отношениях — и с материально-технической стороны, и точки зрения гостеприимства», — заявила руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму.

vk.com / Администрация Петрозаводского городского округа

К сожалению, продолжила Марнопольская, на российском, в частности крымском, рынке существует тенденция, когда необходимость классификации воспринимается как обязанность для руководителей. Они ее проходят, после чего ставят точку в этой истории. То есть они приглашают эксперта только для того, чтобы получить свидетельства, категорию. Как правило, это объекты размещения без звезд.

«Конечно, туристам сейчас очень трудно определиться по той информации об отелях, которая есть в интернете. При этом в Крыму работают гостиницы без звезд, где уровень предоставляемых услуг четыре звезды и выше. Поэтому в любом случае турист ориентируется на ту информацию, которую он собрал в интернете: фотографии, описание и другое. А классификация как раз и предусмотрена для того, чтобы давать информацию туристам. Чтобы если они покупают программу, допустим, в гостинице — три звезды, то знают, что получат за эти деньги. [Отсутствие такого соответствия звездности и условий проживания] и есть недостаток существующей системы классификации», — объяснила эксперт.

Собеседница ФАН считает, что работа Ростуризма по этому направлению выглядит очень логичной. Та ситуация, которая сложилась на рынке, уже выходит за рамки нормального. Когда гостиница даже не соответствует категории без звезд по каким-то позициям, а ей присваивается три звезды — это уже обман туриста. Люди, когда приезжают на отдых, очень расстраиваются, поскольку не получают то, за что заплатили.

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