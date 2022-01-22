Ялта без воды не останется: турсезон в Крыму пройдет без отключений и ограничений

Туристам, собирающимся на отдых в Крым, в этом году точно не стоит переживать, что в каком-то из отелей будет вода по графику или душ по расписанию. Местным же жителям также не придется терпеть неудобства из-за нехватки воды. Сегодня проблем с водообеспечением у Крыма нет.

Как рассказал ФАН врио директора ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев, Большая Ялта сегодня полностью обеспечена водой, так как у нее есть несколько источников ресурса ― как основных, так и альтернативных: есть Счастливенское и Загорское водохранилища, Массандровский источник, источник Хаста-Баш и резервный в виде озера Могаби, куда вода приходит с водопада Учан-Су.

Массандровский источник используют давно. Сегодня оттуда берут порядка 10 тысяч кубометров воды в сутки.

«Вообще источник дает воды и 20 тысяч кубометров, и 40 тысяч кубометров, и даже 70. Все зависит от погодных условий. Количество, забираемое из Массандровского источника, идет в общие системы водоснабжения Ялты. Ситуация в наших водохранилищах отличная. Заполняемость — 85% каждое», — подчеркнул Алексей Григорьев.

Он также отметил, что альтернативными источниками, которые есть на ЮБК, кроме Массандровского источника, также является Хаста-Баш (один из мощнейших источников на ЮБК), который дает на сегодня порядка 12 тысяч кубометров воды.

«Большая Ялта в сутки потребляет примерно 57–63 тысячи кубометров воды, летом это примерно 100 тысяч кубов. Что касается Учан-Су, сейчас источник замерз, но когда вода идет, она поступает в озеро Могаби, откуда ранее брали воду, но сейчас такой необходимости нет. Нам хватает источников, немного берем из Счастливенского водохранилища, порядка 20 тысяч кубометров», — отметил специалист.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Стоит отметить, что по мнению завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Ильи Николенко, нынешних запасов воды на полуострове хватит на год даже при максимальном использовании и отсутствии осадков. По его данным, в начале 2021-го наполнение всех водохранилищ естественного стока составляло 33 миллиона кубометров. Сегодня же эта цифра увеличилась до 163 миллионов кубометров.

Отметим, что в Крыму для долгосрочного решения водной проблемы планируется строительство нескольких водохранилищ. И, как считают эксперты, работы в этом направлении могут затянуться примерно на пять лет. Дело в том, что только на изыскания и проектирование может уйти до двух лет. Еще полгода потратится на экспертизу и оценку рисков для находящихся рядом с планируемым водохранилищем населенных пунктов, и остальное время займет само строительство стратегического объекта и проведение необходимых на нем испытаний.

Ранее ФАН рассказал, что сейчас происходит в Бельбекской долине и на водозаборе, который в прошлом году был построен военными Минобороны РФ на реке Бельбек для водоснабжения Севастополя и его окрестностей.