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Житель Севастополя расчленил свою мать на части и вынес тело из дома в пакетах

  /   Обновлено: 20 января 2022 17:44
Происшествия
Житель Севастополя расчленил свою мать на части и вынес тело из дома в пакетах
Невские Новости  / 


41-летний мужчина из Севастополя подозревается в убийстве своей матери. Как стало известно ФАН, данный чудовищный случай произошел в Нахимовском районе города.

Как выяснилось, конфликты между родственниками происходили постоянно, и в один из дней в ходе очередной ссоры мужчина сначала избил пожилую мать руками и ногами, а потом нанес родственнице не менее десяти ударов ножом.

«Желая скрыть следы совершенного преступления, подозреваемый расчленил тело погибшей, разложил в мусорные пакеты и выбросил в мусорные контейнеры. Также злоумышленник избавился от вещей, на которых могли остаться следы совершенного убийства», — подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

О том, что с женщиной могло случиться что-то неладное, заподозрили соседи. Они заметили, что соседка пропала, а ее сын вдруг стал выносить из дома много мусорных пакетов. На вопросы, куда пропала его родственница, он отвечал, что женщина уехала заграницу. По частям он выносил тело матери в течение четырех дней, сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.

Житель Севастополя расчленил свою мать на части и вынес тело из дома в пакетах
Пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю /

В результате совместной работы полицейских и следователей СК подозреваемый сознался в содеянном и рассказал о мотивах совершенного им преступления. В действиях мужчины усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, он задержан. 

Тем временем прокуратура Нахимовского района Севастополя поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве собственной матери. Сейчас он заключен под стражу.

Ранее ФАН сообщал об инциденте, который произошел в Феодосии. Там группа подростков напала на 17-летнюю девушку и избила ее ногами. Вскоре все подозреваемые уехали из города.

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