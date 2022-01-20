В Крыму нашли новые артефакты, которые по стоимости дороже коллекции скифского золота

Генеральный директор КРУ «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин сообщил в разговоре с ФАН, будет ли крымскими музеями подано обжалование решения апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Также он рассказал, когда в Крыму будет проведена выставка новых предметов, которые по своей стоимости превышают стоимость пока что утраченной коллекции.

Как сообщила пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсента Хюнтинка, 26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота Киеву, после чего крымские музеи выступили за подачу кассации, но до сих пор этого сделано так и не было. Крайний срок для подачи всех документов — 26 января.

«Могу сказать, что апелляционная жалоба готовится, по моему сведению, она будет подана в срок, но, что касается ее содержания, я не могу ничего прокомментировать. Думаю, суд в таком случае может продолжаться достаточно долго, потому что там нет окончательных и граничных сроков. Предшествующий опыт показывает, что в двух инстанциях до этого разбирательство длилось семь лет. Так что весь этот процесс еще может проходить длительное время. Мы рассчитываем, как всегда, на справедливое решение суда», — заявил собеседник издания.

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Вместе с тем Андрей Мальгин добавил, что в случае проигрыша в суде степень ущерба для каждого музея, откуда брали предметы для заграничной выставки, будет разная. По его словам, в переданной коллекции скифского золота в 2014 году, где около двух тысяч предметов, находятся уникальные артефакты, утрата которых в любом случае будет очень чувствительной.

«При этом хочу сказать, что фонды крымских музеев постоянно пополняются, в том числе ценными предметами, особенно в последнее время. Поэтому, несмотря на такие специфические утраты, посетители наших музеев вряд ли это заметят. Что касается крымских музеев, то, несмотря на постоянно возобновляемый карантин, который вносит в жизнь музейного сообщества определенные отрицательные моменты, в целом музеи развиваются достаточно динамично. Например, сейчас объявлен большой проект реконструкции в Херсонесе, закончился ремонт одного из наших филиалов «Центрального музея Тавриды». В Керчи делают новые экспозиции и ведут новые раскопки, масса проектов реализуется в Бахчисарае. То есть развитие у крымских музеев динамичное и позитивное, и я надеюсь, что так и будет продолжаться», — подчеркнул генеральный директор КРУ «Центральный музей Тавриды».

facebook.com / Андрей Мальгин

Кроме того, Андрей Мальгин заявил, что в этом году один из авторов раскопок, который пострадал во время амстердамского выставочного вояжа, поскольку материалы из этих раскопок также арестованы, представит новые результаты последних лет раскопок в Крыму. По его словам, там есть очень интересные предметы, которые по своей стоимости значительно превышают стоимость пока что утраченной коллекции скифского золота. Скорее всего, их выставка будет организована в «Центральном музее Тавриды» ближе к лету. Отметим, что страховая стоимость коллекции скифского золота составляет порядка двух млн долларов, однако в реальности она стоит намного дороже.

Напомним, ранее ФАН сообщал, как изменился Форосский парк в Крыму, против застройки которого выступали местные жители. Отметим, что там уже построили спорткомплекс, клуб, столовую и спальный корпус.