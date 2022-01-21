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После письма от Елизаветы II крымчанке пришло поздравление от графа из Лондона
Общество
После письма от Елизаветы II крымчанке пришло поздравление от графа из Лондона
из личного архива  /  Елена Залещук

Осенью 2021 года учительница английского языка из Севастополя Елена Залещук к своему удивлению получила ответное письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Как она рассказала в комментарии ФАН, после этого она вместе с учениками продолжила практику написания писем на английском языке членам королевской семьи и другим известным людям.

«Мы продолжили нашу рубрику «Пишем письма», но пока ответов не было еще, с нетерпением их ждем! С учащимися третьего класса мы написали письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, поздравили их с Рождеством. Также в рамках изучаемой темы «Животные» мы с младшей группой (1 класс) снова написали письмо королеве Елизавете II, на занятии я рассказала ребятам про животных, которых любит королева, особенно детям очень понравились собачки породы корги — это любимая порода Елизаветы II. Так как детки только недавно начали изучать английский язык, то письмо я составила самостоятельно, написав все вопросы и пожелания королеве, которые озвучили ребята», — поделилась с корреспондентом ФАН Елена Залещук.

Кроме того, вместе с учащимися педагоги английского языка провели тематические занятия, посвященные новогодним праздникам, в рамках которых ребята узнали, как называют привычного нам Деда Мороза в разных уголках света.

«На занятиях учащиеся написали письма в разные страны. И уже получают долгожданные ответы. Например, педагоги получили письма из Франции от рождественского персонажа Пэр-Ноэля, письмо из Германии от Вайнахтсмана, из Австрии — от Сильвестра, а также из Канады — от Санта-Клауса», — рассказывали накануне Нового года в Малой академии наук в Севастополе.

После письма от Елизаветы II крымчанке пришло поздравлении от графа из Лондона
vk.com / Малая академия наук (г. Севастополь)

«И еще есть у меня интересное письмо — я получила поздравительную открытку из Лондона. Честно говоря, была вынуждена обратиться за помощью интернета, так как была в недоумении, от кого это письмо», — сказала учительница и поделилась с нами снимком самой открытки.

Как оказалось, поздравление пришло от представителя дворянского рода Рейтернов ― от Джошуа Вуда (граф фон Рейтерн, барон фон Нолькен, внук Нолькена, Бориса Матвеевича, кинопродюсер и актер).

После письма от Елизаветы II крымчанке пришло поздравлении от графа из Лондона
из личного архива / Елена Залещук

По словам Елены Залещук, скорее всего, автор письма увидел ее адрес в интернете, так как она с ним не знакома, но была очень рада получить открытку и будет бережно хранить это письмо, как и послание от королевы.

Ранее ФАН сообщал, что крымские музыканты, часто выступающие летом в Севастополе, удивили пассажиров московского метро живой музыкой, порадовав исполнением всем известных хитов.

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великобритания севастополь учительница письмо
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