В Крыму напомнили, как полуостров 31 год назад начал свой путь на Родину

Глава «Украинской общины Крыма» Анастасия Гридчина с разговоре с ФАН поздравила жителей полуострова с Днем республики и рассказала, как организация отмечает этот праздник.

20 января на полуострове празднуют День Республики Крым. Именно в этот день в январе 1991 года прошел референдум о государственном и правовом статусе Крыма. Тогда большинство жителей поддержали идею возвращения автономного статуса республики как субъекта СССР и участника Союзного договора. Сам же праздник установили в 2009 году и подтвердили законом республики в 2014-м.

«Сегодня республика отмечает важный праздник. Традиционно этот день в Крыму отмечается пышно, с праздничными мероприятиями, но в связи с ковидными ограничениями в этом году масштабных мероприятий нет. Однако это, конечно, ни в коем случае не влияет на праздничное настроение, на взаимные поздравления крымчан. Жители материковой части России поздравляют с Днем республики крымчан. Важно, что праздник приобретает традиционный и семейный характер — нас поздравляют, радуются успехам республики, которые достигнуты за эти годы», ― поделилась Анастасия Гридчина.

При этом, по ее словам, «Украинская община» всегда активно включается в празднование Дня республики. В прошлые годы члены организации раздавали на улицах столицы и других городов полуострова ленточки, поздравляли с праздником всех крымчан, рассказывали интересующимся, что за праздник и почему он отмечается именно 20 января.

«К сожалению, мы иногда сталкивались с тем, что молодежь не всегда интересуется историей, а историю своего края и дома надо знать обязательно. Насколько помню, во времена Украины эта дата была праздничной, но тем не менее таких настолько массовых мероприятий, акций или флешмобов, как в российскому Крыму, не было», ― подчеркнула Анастасия Гридчина.

instagram.com / Анастасия Гридчина

В этот день она пожелала Крыму процветания, успехов, чтобы те достижение, которые есть сегодня, обязательно приумножились.

«Также хочу пожелать здоровья руководителю региона — Сергею Валерьевичу Аксенову, который прикладывает огромные усилия для того, чтобы наш Крым процветал и был успешен. Пусть у всех жителей республики будет крепкое здоровье, сохраняется оптимизм, а все напасти уйдут. И мы снова сможем наслаждаться жизнью в Крыму без ограничений», ― заключила глава «Украинской общины Крыма».

Именно 20 января 1991 года Крым начал свой путь на Родину, который совершенно логично завершился в 2014 году воссоединением с Россией. В тот день 31 год назад почти 1 миллион 300 тысяч крымчан на референдуме ответили положительно на вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» Поэтому в календаре праздников эта дата вполне логично закреплена как День Республики Крым.

