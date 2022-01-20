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Как изменился Форосский парк в Крыму, против застройки которого выступали местные жители
Общество
Как изменился Форосский парк в Крыму, против застройки которого выступали местные жители
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В соцсетях появились короткие видео, показывающие, как за год изменился Форосский парк на ЮБК, против застройки которого долгие месяцы выступали местные жители. 

Зимой 2021 года на части территории парка (около 10%) началось строительство детского оздоровительного комплекса «Ак-Барс». Тогда местных жителей возмутило варварское поведение рабочих, которые перекрыли часть парка заборами, вырубили и повредили деревья (эти действия подтвердились возбуждением уголовного дела по факту незаконной рубки и повреждений деревьев).

Местные жители зимой-весной 2021-го проводили многочисленные акции протеста и призывали власти остановить строительство на территории парка, так как боялись, что вместо детского лагеря на территории парка появятся вип-виллы.

К решению вопроса подключился глава Крыма Сергей Аксенов, сообщивший, что все документы по строительству комплекса в порядке и он будет предназначаться именно для детей, а инфраструктурой (бассейном и секциями) смогут пользоваться и местные ребятишки.

В комментариях под свежим видео пользователи все же выражают недовольство — часть парка «закатали в бетон» и уничтожили в результате стройки многие деревья, некоторым из которых были сотни лет. В декабре Сергей Аксенов говорил, что застройщик обещает провести компенсационные высадки деревьев. Сделано ли это на данный момент — пока неизвестно.

В Форосском парке уже построили спорткомплекс, клуб, столовую и спальный корпус. Второй этап работ планируется завершить к лету этого года.

Ранее в комментарии ФАН эксперт рассказал, почему люди вкладываются в покупку недвижимости в Крыму и Севастополе. Специалист пояснил, за счет чего на Крымском полуострове возможна стабилизация цен на недвижимость.

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крым форосский парк
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