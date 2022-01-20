Крым может стать хабом России, откуда будут поставлять товары в Сирию и другие страны

Директор Института экономики и управления КФУ имени В. И. Вернадского Виктор Реутов в комментарии ФАН подвел итоги официального визита в Крым делегации из Сирийской Арабской Республики. Также он объяснил, как западные санкции мешают экономическому развитию как Крымского полуострова, так и Сирии.

Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что сейчас в активной стадии находится процедура создания судоходной компании по транспортировке грузов между Крымом и Сирией — сначала для этого будут использоваться арендованные суда, а затем предполагается их покупка.

«Принято решение о передаче феодосийского и керченского морских торговых портов в федеральную собственность с обеспечением загрузки и увеличением их грузооборота до пяти млн тонн в год на первом этапе и до 14 млн тонн в перспективе. […] К сожалению, из-за санкционного режима большой объем работы засекречен, у нас нет возможности вывести в медиаполе более подробную информацию, тем не менее в случае успешного старта информация будет обнародована», — заявил Аксенов.

vk.com / Сергей Аксенов

Виктор Реутов в разговоре с ФАН отметил, что товарооборот между Крымом и Сирией является довольно сложным процессом, несмотря на это полуострову есть что предложить, но в основном это касается зерновых культур, стройматериалов, машинного оборудования и сотрудничества в сфере туризма.

«По последнему направлению накануне как раз было подписано соответствующее соглашение, фактически мы можем ожидать приезда сирийских детей в крымские лагеря для отдыха и оздоровления, а также развитие культурно-туристических контактов с Сирией. Что касается объемов торговли, то это пока небольшая сумма. В сравнении с общими объемами экспорта Крыма, которые составляют более 33 млн долларов, те поставки зерна, которые осуществлялись в Сирию в том же 2019 году, тогда составляли всего порядка 200 тыс. долларов. То есть это незначительные показатели, но в то же время Крым может стать определенным пунктом, хабом, через который будут идти общероссийские торгово-экономические связи. Если действительно будет создана совместная судоходная компания, это очень хорошо, поскольку как Крым, так и Сирия подвержены западным санкциям, из-за чего судна под флагами, скажем так, третьих стран в крымские и сирийские морские порты не заходят, потому что их владельцы тут же будут подвержены ограничениям Запада», — сказал эксперт.

Соответственно, продолжил Реутов, должна быть создана крымская или совместная с Сирией судоходная компания. Об этом как раз и было заключено соглашение, Крым в этом отношении может стать таким хабом, откуда будут отправляться не только крымские товары, но и в целом российские компании смогут осуществлять соответствующую торговлю.

Пресс-служба «Крымские морские порты» /

Также экономист прокомментировал заявление властей, что они занимаются работой по превращению Крыма в южные морские ворота РФ, которыми могли бы пользоваться не только Россия, но и страны — члены ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ.

«Конечно, здесь есть множество определенных задач, приоритетов, причем не только в экономической сфере, но и геополитической. Но я бы все-таки стал более сдержанно к этому относиться, поскольку пока еще российский бизнес, и мы это наблюдаем в Крыму, не видит себя официальным участником торгово-экономических отношений на полуострове. Я имею в виду крупный бизнес. Да, есть аффилированные структуры, однозначно, и все это работает. Тут нужно, чтобы наш российский крупный бизнес повернулся внутрь Крыма. Иначе получается, что все равно они боятся санкций, поэтому агрохолдинги, российский ретейл сюда не приходят, а прикрываются какими-то своими созданными мелкими структурами, что является проблемой для всех сторон. То есть, безусловно, большие стратегические цели — это правильно, но при их решении мы все равно сталкиваемся с конкретными проблемами конкретного бизнеса, который пока еще недостаточно представлен в российском Крыму», — обратил внимание директор Института экономики и управления КФУ имени В. И. Вернадского.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Вместе с тем эксперт добавил, что Иран имеет в Сирийской Арабской Республике определенное торгово-экономическое влияние. Кроме того, там есть интересы Китая, с которым недавно сирийской стороной был подписан меморандум по присоединению САР к китайской инициативе «Один пояс, один путь».

«Поэтому Крыму надо найти в этом вопросе свое место, поскольку нам довольно сложно будет конкурировать с мировыми лидерами, особенно в условиях жесточайших санкционных ограничений, которым подвержена сейчас Сирия. Что касается санкций, я считаю, они мешают развитию. В той же Сирии, допустим, только за 2020 год ВВП страны упал в четыре раза, то есть экономика этой страны находится в реальном упадке. О какой-то равнозначной торговле, наверно, говорить пока не приходится. Скорее всего, на 80% товарооборот будет составлять поставку российской и крымской продукции в САР», — считает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, также санкции мешают развитию Крыма, что видно по различным торговым ограничениям, по постоянным угрозам отключения от системы платежей SWIFT, по невозможности покупать оборудование, которое позволило бы, например, выйти республике на более высокопродуктивное промышленное производство в сельском хозяйстве.

Но все эти процессы тормозят санкции, продолжил он, а для разработки собственных технологий нужно время. То есть в банковской сфере, технологиях и торговле Крым пока еще подвержен негативному влиянию ограничений, хотя ко всему адаптируется, поэтому и к этому полуостров тоже когда-нибудь адаптируется, заключил Виктор Реутов.

Ранее генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал ФАН, когда в Крыму произойдет настоящая туристическая революция. Также он объяснил, улучшились ли условия отдыха и сервис в крымских объектах размещения с 2014 года.