Экономисты назвали главные направления, которые необходимо развивать в Крыму 

Специалисты сферы экономики поделились мнением о том, какие направления в Крыму сегодня самые важные и какие из них нужно развивать. Несмотря на негативные показатели экономики в пандемийные 2020 и 2021 годы, нынешний год обещает стать периодом стабилизации. Уже сегодня некоторые экономические показатели Крыма выходят на докризисный уровень.

Как говорит директор Института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского Виктор Реутов, на сегодня российская экономика зависима от мировых тенденций: индекс цен на продовольствие в мире за прошлый год составил 25-28%, то есть цены на продовольственные товары значительно выросли. Хотя на уровне правительства эти процессы контролируются и регулируются, никуда от них все равно не деться. Точно такая же ситуация наблюдается и по другим товарам, например, для строительства.

Председатель правления ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев считает, что частично решить вопрос с ценами могут не крупные ретейлы, а и сами муниципалитеты.

«У муниципалитетов есть масса рычагов и механизмов, чтобы на социалку подействовать. Порядка 20% мелких магазинов в Крыму — это собственность муниципалитетов: заключая договоры с торгующей организацией, которая арендует эти магазины, можно определить, как правильно повлиять или ограничить наценки на социальную группу товаров», — сказал специалист на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Экономисты выделяют несколько направлений в Крыму, которые являются самыми развитыми на полуострове.

«Наши лидеры — это туризм и сельское хозяйство, хотя последнее немного трансформировалось из-за отсутствия воды. Считаю, что химическую промышленность, опасную для здоровья и жизнедеятельности, нам развивать не стоит. Нужно развивать все сопутствующие лидерам направления — экскурсионное сопровождение, экотуризм, глэмпинги, дабы не делать нагрузку на рекреацию. Положительно сказывается то, что уделяется большое внимание развитию инфраструктуры — появляются новые дороги, водоводы, электроопоры. То, над чем еще работает государство, — это создание индустриальных парков, которые вложат в экономику налоги, дадут рабочие места с понятной зарплатой», — подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Крыма Сергей Диюк.

pixabay.com / Franz W.

Вместе с этим Виктор Реутов считает важной и строительную отрасль на полуострове, особенно по направлению жилой недвижимости. Спрос на нее просто невероятный.

«Такое ощущение, что все, что построили, все «съедается» на котловане, все продано. Но тут другая проблема возникает: у нас недостаточно ресурсов для того, чтобы строить больше. И земельных ресурсов, соответствующих площадок под комплексную застройку, а также трудовых ресурсов, которые могли бы увеличить рост объемов строительства. Это связано и с пандемией, и со снижением трудовой миграции. Это влечет за собой рост стоимости трудовых ресурсов из имеющихся рабочих, а далее все это влияет на стоимость квадратного метра. И этот «снежный ком» в итоге привел к тому, что в прошлом году рост жилья составил 34%, а по некоторым объектам и более», — подчеркнул эксперт.

Частично эту проблему начнет регулировать недавно созданный комитет по проблемам трудовой миграции, где специалисты будут «интегрировать» рабочих, в том числе и из бывших союзных азиатских республик, в строительную экономику.

Как подчеркивает доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин крымского филиала Российского государственного университета правосудия Сергей Землячев, большой потенциал в Крыму имеет судостроение, также есть куда развиваться медицине ― крымский регион позволяет соединять рекреацию вместе с медициной.

Вместе с этим Сергей Макеев резюмировал, что аналитики ужа давно просчитали, что большая часть роста экономики Крыма возможна именно за счет развития рекреационного комплекса.

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