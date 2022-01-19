Православные жители Крыма празднуют Крещение Господне окунанием в Черное море

Сегодня, 19 января, православные всего мира празднуют Крещение Господне. Еще этот большой праздник называют Богоявлением. Сегодня ночью и утром в храмах Крыма и Севастополя прошли службы, а также освещение воды. К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Евпатории, Бахчисарае, Саках, Алуште, Ялте и Симферополе чин великого освещения воды проводился только на территориях храмов, передает ФАН.

Вместе с тем на территории всего Крымского полуострова, кроме района Керчи, сегодня установилась хоть и прохладная, но в то же время солнечная погода: средняя температура воздуха составляет 2 градуса ниже ноля, но ощущается как 7 градусов мороза. Несмотря на это, многие верующие пришли искупаться в море. Так, в Ялте утром спасатели сначала обследовали дно, после чего у часовни Новомучеников и Исповедников Российских прошел молебен, а затем начались массовые купания всех желающих.

«Мы вместе с семьей сначала сходили помолиться в храм, поставить свечку и попросить у бога здоровья и благополучия для всех людей, защиты и помощи. Затем набрали святой воды в храме и пришли сюда искупаться. Сегодня очень хорошая погода, думаю, это божий знак, который говорит нам, что все у нас будет хорошо. Всех с праздником Крещения Господня», — заявила в комментарии ФАН жительница Ялты Ирина Кучеренко.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех православных христиан с великим праздником Крещения Господня.

«Церковь называет этот праздник Богоявлением. Он посвящен одному из главных событий евангельской истории — крещению Господа Иисуса Христа в водах реки Иордан и сошествию Духа Святого. По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сегодняшний день показывает нам присутствие божественной благодати в мире, дает уверенность, что бог рядом с каждым из нас. Мы верим, что эта благодать есть в освященной воде, которую церковь называет великой святыней. Пусть приобщение к святыне укрепит нас духовно и физически, поможет преодолевать жизненные трудности, напомнит о необходимости творить добрые дела! Желаю всем здоровья, благополучия, мира и добра!» — заявил Сергей Аксенов.

Отметим, купания в Крыму и Севастополе проходят под строгим контролем спасательных служб, медиков, полицейских и казаков. Также на местах купания людей оборудованы специальные пункты обогрева с горячим питьем.

Ранее крымский протоиерей Димитрий Кротков рассказал о божественном знаке в день Крещения Господня. Кроме того, он объяснил, как христианам правильно отметить этот праздник.