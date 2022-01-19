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Толпа подростков избила девушку в Феодосии и спешно покинула город
Происшествия
Толпа подростков избила девушку в Феодосии и спешно покинула город
Pr Scr vk.com  /  ТИПИЧНАЯ ФЕОДОСИЯ

17-летняя жительница из Феодосии разыскивает свидетелей нападения на нее группы подростков. Неизвестные молодые люди избили ее в новогодние выходные за сделанное им замечание. Инцидент произошел 7 января, когда девушка вечером гуляла с собакой недалеко от местной автомойки и стадиона «Кристалл». Об этом она сама рассказала в соцсетях.

«Все началось с того, что один из парней шлепнул меня по попе, за что тут же получил замечание за свои действия. В ответ на меня сразу же кинулась девочка, схватив за волосы. Мы упали, а парни начали бить ногами по голове», — написала пострадавшая в местной группе.

По ее словам, сначала ее били четверо, потом к ним присоединились еще два человека ― женщина и девушка. Позже пострадавшая выяснила, что это была одна семья с большим количеством детей.

Как пишет девушка, нападавшие после посещения их представителей правоохранительных органов вскоре покинули место жительства. Заявление в полицию она написала в день нападения, но уже из отделения в больнице. В медицинском учреждении она провела неделю. В медкарте указано, что у девушки закрытая черепно-мозговая травма, а также ушибы, полученные «путем применения физической силы».

«Во время нападения к нам выбегали двое мужчин, работающих на той автомойке. Но как только началось дело, они стали придерживаться позиции «ничего не знаем, ничего не видели». Последние свидетели, которые присутствовали в начале, не хотят помочь. Сейчас мне даже не к кому обратиться», — пишет девушка.

Она просит помощи и призывает всех свидетелей рассказать, как все было, чтобы привлечь нападавших к ответственности. 

Ранее ФАН сообщал, что в Симферополе из-за непогоды на женщину рухнул фонарь, из-за чего она потеряла сознание. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
 

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