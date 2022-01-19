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Фонарь рухнул на женщину в Симферополе, разбив ей голову
Происшествия
Фонарь рухнул на женщину в Симферополе, разбив ей голову
Pr Scr telegram.org  /  КРЫМ life

Из-за непогоды 18 января в Симферополе сорвало уличный фонарь, который упал на голову пожилой женщины. Инцидент случился на Пионерском переулке возле отделения РНКБ. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях и опубликовали соответствующее видео.

«Упал фонарь со столба женщине на голову. Вызвали скорую, ожидаем. Женщина лежит в сознании, но ее не трогают, чтобы не было кровоизлияния», — прокомментировал происходящее автор видео. 

К счастью, травма оказалась легкой степени, но женщина все равно находится в медицинском учреждении, где за ней наблюдают врачи.

В муниципальном бюджетном учреждении «Горсвет» предполагают, что падение фонаря произошло из-за плохой погоды, когда ветер накренил дерево, которое в свою очередь повредило кронштейн фонаря. Тем не менее сотрудники МБУ обещают точно выяснить причину инцидента.

Этим же займутся в прокуратуре и СК Крыма. Специалисты ведомств начали надзорные мероприятия, в ходе которых установят все обстоятельства произошедшего.

«Будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц по содержанию и эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры и элементов благоустройства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Ранее ФАН рассказывал, что накануне из-за непогоды крымчане встали в многочасовых пробках, особенно это коснулось водителей на ЮБК, где из-за горок и подъемов многие авто подолгу буксовали.

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симферополь фонарь улица
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