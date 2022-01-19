Стали известны подробности о «минировании» в колледже Керчи

Утром 19 января неизвестный прислал электронное письмо на почту учебного заведения с угрозами о минировании первого корпуса Политехнического колледжа в Керчи. Именно в этом учебном заведении в октябре 2018 года произошла страшная трагедия, жертвами которой стали 21 человек.

Сейчас в колледже работают правоохранительные органы, которые проверяют здание. На месте находятся пожарные автомобили, машины Росгвардии и скорая. Как рассказали ФАН студенты колледжа, сначала все думали, что это учебная тревога и лишь проводится проверка слаженности работы персонала колледжа и самих студентов. Однако уже по выходу на улице им сообщили о поступившем сообщении о «минировании».

Как стало известно, в самом письме говорилось, что здание колледжа заминировано и там случится взрыв. Всего из учебного заведения эвакуировали более 1000 человек — 916 учащихся и 127 сотрудников колледжа. Студентов отправили домой, все занятия на сегодня отменены.

«Там объявили, что Политех заминирован, и поэтому директор отпустил всех по домам», — написал в местной группе Вова Чатский во время обсуждения случившегося.

Отметим, что сегодня колледж должна была посетить министр образования. Естественно, планируемый визит отменили. На месте пока еще работает полиция, скорая, Росгвардия, ДПС, кинологи, ОМОН.

Ранее ФАН сообщал, что несколько школ в Новосибирске получили на электронную почту сообщения о минировании. Информацию подтвердили в аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).